小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



國防部設在金門的新兵訓練員額，明年起將從目前的600人增至1800人，有感於烈嶼鄉是「離島中離島」，在金門縣立委陳玉珍與烈嶼鄉多名民代的奔走和提案下，國防部已同意將小金門也納入新增訓點範圍內，先期以全年300人，分梯駐訓規劃，未來視訓練成效，檢討擴大人數。

金門地區新訓中心原只有太湖營區，每年新訓約計600人，日前國防部表示109年起將增加神鷹、西洪、陽明、以及烈嶼鄉等營區實施，預計大小金門新訓員額達到每年1800人。每一個新兵訓練為期是4個月，在訓練期間隨之前來探視的家人、眷屬、朋友、同學都會為金門帶來實質的消費，帶動觀光產業、民生經濟發展。

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陳玉珍表示，「人潮即錢潮」，也是經濟發展的重要指標，離島金門需要更多的長住人口，以帶動、擴大地區的內需消費市場，這個議題一直是她所關注、努力的方向，歷經多次的協商，終獲國防部的允諾與支持，國防部肯定的表示，自109年起擴大徵調役男到金門受訓的員額將增加到1800名，同時新增烈嶼鄉新兵訓練中心，帶進人潮，活絡烈嶼鄉的經濟發展。

國防部表示，原金門4個月訓練役男僅集中在太湖營區一個點、每年約600個人，在烈嶼鄉長洪若姗、鄕代會主席方駿洋及代表會的關注和提案，加上陳玉珍立委多次反映與建言，在協商過程中除了爭取更多的員額，同時強烈的主張離島增設新訓中心政策絕對不能沒有烈嶼鄉，一再要求國防部務必考量烈嶼鄉親的期待及基層心聲。

國防部體察民意的期待，考量協助地方民生發展，配合整體動員政策，確保外島守備任務遂行及增進學員認識戰地文化等面向，做出了積極、具體的回應。