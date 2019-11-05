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澎湖水資回收中心動土 可處理2300噸家庭廢水

2019-11-05 18:50中央社 澎湖縣5日電

澎湖污水下水道系統「光榮水資源回收中心」首期建設工程今天動土，將於民國110年6月完工，屆時每天可處理馬公光榮等4個里2300噸家庭廢水，有效提升市區生活環境品質。

位於馬公市光榮段319地號土地上的「光榮水資源回收中心」，下午在8級強風下由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、營建署下水道南區工程處分處長林厚名等人循傳統祭儀後動土興建。總工程費計新台幣1億9440萬元，由內政部營建署補助，縣府負責發包施工，工期計540日曆天，預定110年6月完工。

賴峰偉表示，下水道工程是文明城市的表徵，澎湖早年缺乏下水道處理系統，家庭生活廢水都直接排入大海，對海洋生態造成傷害。澎湖近年來推動下水道工程，目前已完成山、西衛和雙湖園等處下水道資源回收中心，每日約處理1700噸污水。

他說，今天動土的「光榮水資源回收中心」將處理馬公光榮、重光、朝陽及光明等4個里，每天約2300噸的家庭污水，整個馬公市污水處理達30%以上，未來仍將持續向營建署爭取補助興建。

劉陳昭玲表示，澎湖下水道工程在13年前即開始推動，迄今達30%以上，「光榮水資源回收中心」更是示範中心，未來還有第2、3期，期許工程只許成功。

縣府工務處長蔡有忠表示，澎湖污水下水道系統建設分3期3區辦理，「光榮水資源回收中心」屬第1期第1區核心工程，未來興建地下1層、地上2層建物。採MBR生物薄膜技術處理，水質可回收，作為機械清洗、澆灌、消防用水和地下水源補注等，讓澎湖下水道建設邁向新的里程碑。

澎湖資源回收污水

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