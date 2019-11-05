旗山醫院歡慶70周年 期許再加速升級

2019-11-05 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



民國38年創立的高雄旗山醫院，在醫療資源匱乏的偏鄉走過篳路藍縷的一頁，如今成為大旗美地區全人健康照護的首選醫院。院方今天歡慶祝70周年，院長曾孔彥期許加快升級改建腳步，繼續守護在地民眾的健康。

旗山、美濃地區是高雄的後花園，但因位處偏遠，人口長期外流，僅老輩留滯，因此老年人口率已攀升到21.78%。在當地創院逾一甲子的旗山醫院，一直是大旗美地區醫療的主要供應院所，2011年起更轉型推動居家醫療機制，今年也配合政府推動失智共照及1966長照服務專線，扛起偏鄉失智共照的重責大任。

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旗山醫院今天慶祝創院70周年，當年催生醫院創立的前旗山區長黃應樞的兒子王黃正民博士，特地帶著全家人到旗山進行「尋根之旅」，見證父親籌創醫院的成長與銳變。

院方表示，黃前區長當時鑑於旗山地區地廣人稀，醫療資源匱乏，因此發起創設醫院的念頭，他邀集地方人士共同籌創後，歷經歷任院長及醫護人員的努力，才有今日的表現。

為祝賀旗山醫院創院70年，證券櫃檯買賣中心及華南銀行共同捐贈一輛無障礙醫療專車，盼部立旗山醫院能增加服務偏鄉的力度及深度。