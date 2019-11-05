哈瑪星代天宮梁枋彩繪陸續出現裂紋 修復構件重現原色

2019-11-05 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄哈瑪星「代天宮」的文資身分為歷史建築，近年傳統梁枋彩繪陸續出現裂紋，主要祭祀空間中的桐油彩繪也有煙燻、灰塵覆蓋等狀況。廟方斥資6000萬元，以最高標準建築、彩繪、剪黏進行修復作業，預計112年底前完成。

高雄市文化局表示，「再造歷史現場興濱計畫」繼雄鎮北門、舊打狗驛、愛國婦人會館等文化資產啟動修復，哈瑪星地方大廟歷史建築「高雄代天宮」也加入修復行列。

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高雄代天宮建於民國40年，98年登錄為歷史建築，是戰後台灣早期興建的廟宇之一。主體為傳統閩式格局，採「歇山重簷」樣式，格局嚴謹，包括三川五門、前拜殿、正殿、後殿、左右護龍等。現存代天宮內屬於創廟初期之石雕、木雕及少數彩繪作品，都是各別施作匠司戰後最早期的作品，像是潘麗水所彩繪的門神、山水壁畫、浮雕、梁坊彩畫以及泥塑設計，葉經義的木雕、蔡元亨的書法、葉進益的剪粘作品等，相當可觀。

廟方表示，傳統樑枋彩繪近年陸續出現裂紋，主要祭祀空間中的桐油彩繪亦有煙燻、灰塵覆蓋等狀況，為保存這些精湛的工匠藝師作品，廟方特地自籌修復經費，延聘「名襄文化」彩繪修護團隊，由修護師李志上帶領，搭配剪黏匠師廖再順，希望重現傳統藝術風采。

高雄文化局表示，興濱計畫推動迄今，哈瑪星區域的文化資產陸續修復，高雄代天宮保存文化資產不落人後，在董監事及信眾全力支持下，啟動修復工程，以傳統工法修護全廟樑枋彩繪，可見廟方對保存傳統藝術的決心與魄力。高雄代天宮延續在哈瑪星大廟信仰重心地位，更能成為重要的廟宇藝術朝聖地。