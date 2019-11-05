一德夜市就地合法？葉匡時：要取得居民同意
2019-11-05 12:04
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市副市長葉匡時昨晚低調到高雄市一德夜市巡視，今天他在市議會表示，一德夜市落日條款已到，基本上就是兩個方向一是就地合法，但要取得居民同意，否則就輔導到他處營運。
葉匡時說，一德夜市要合法有7年的緩衝期，但攤商都沒有來積極爭取，想辦法合法化，現在時間非常短促，理論上仍必須「落日」，目前經濟發展局還在與攤商討論，看看能不能有合理的解決方法。
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葉強調說，很重要的觀念就是一定要強調衛生安全，還有當地的交通狀況，還有居民不能受到的干擾，市府會全面性討論，基本上就是兩個方向，如能取得當地用戶、居民的同意，市府當然可讓一德夜市正常營業，但如果取得不了的話，市府會輔導到相關的地方，合法營業場所繼續營運。
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