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全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

蔡英文總統今天上午在屏東大武營區，出席高雄榮民總醫院屏東大武分院動土儀式。蔡英文表示，屏東地形狹長遼闊且高齡，急重鎮醫療資源、長照需求，皆刻不容緩，未來高榮屏東分院將引進醫學中心級團隊，北、中榮皆投入支援醫療人力，要補足屏東地區的醫療需求。

總統蔡英文於屏東大武營區，進行高雄榮總屏東分院動土。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文於屏東大武營區，進行高雄榮總屏東分院動土。記者劉學聖／攝影
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屏東縣潘孟安說，屏東縣在全國醫護比、人口人均數醫師布置，遠遠落後，雖有4間區域醫院及16間教學醫院，卻沒有急重症中心。過去在立院奔走、當上縣長也持續向中央爭取，2016年向蔡總統要的2項菜單，急重症醫院、高鐵南延，都已落實。高榮屏東分院動土，對屏東而言是新里程碑，光都會區建醫院都這麼難，更何況原鄉、離島、恆春半島地區，但縣府團隊會持續努力。

屏東大武分院以區域急重症醫療後送醫院為目標，預計2022年底完工啟用，規劃提供622床（含一般急性病床450床）、醫護行政人員達1122人。將設置內、外科重症加護中心、癌症防治中心及34個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，彌補屏東地區醫療資源缺口，使急重症醫療在地化，達到急慢性醫療整合，成為全人照護標竿醫院，藉以提升醫療人員照護水準，進而增進鄉親在地就醫可近性及便利性。

屏東縣大武營區是國內十分具有代表性的軍事訓練基地，11月榮總動工後，仍會有部分官兵仍在大武營區內生活及訓練。未來除了因應高榮屏東分院興建所需土地外，屏縣府也將充分保留傘訓基地特有的歷史記憶與定位，並特別劃設8公頃大型公園，保留烘傘房、摺傘房、備戰大樓等具歷史意義建築物，將是國內唯一間在公園裡的急重症醫院。

總統蔡英文於屏東大武營區，進行高雄榮總屏東分院動土。記者劉學聖／攝影
總統蔡英文於屏東大武營區，進行高雄榮總屏東分院動土。記者劉學聖／攝影
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屏東縣大武營區是國內十分具有代表性的軍事訓練基地，11月榮總動工後，仍會有部分官...
屏東縣大武營區是國內十分具有代表性的軍事訓練基地，11月榮總動工後，仍會有部分官兵仍在大武營區內生活及訓練。圖／本報資料照片
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