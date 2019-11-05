全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土
2019-11-05 11:12
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
蔡英文總統今天上午在屏東大武營區，出席高雄榮民總醫院屏東大武分院動土儀式。蔡英文表示，屏東地形狹長遼闊且高齡，急重鎮醫療資源、長照需求，皆刻不容緩，未來高榮屏東分院將引進醫學中心級團隊，北、中榮皆投入支援醫療人力，要補足屏東地區的醫療需求。
屏東縣長潘孟安說，屏東縣在全國醫護比、人口人均數醫師布置，遠遠落後，雖有4間區域醫院及16間教學醫院，卻沒有急重症中心。過去在立院奔走、當上縣長也持續向中央爭取，2016年向蔡總統要的2項菜單，急重症醫院、高鐵南延，都已落實。高榮屏東分院動土，對屏東而言是新里程碑，光都會區建醫院都這麼難，更何況原鄉、離島、恆春半島地區，但縣府團隊會持續努力。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
屏東大武分院以區域急重症醫療後送醫院為目標，預計2022年底完工啟用，規劃提供622床（含一般急性病床450床）、醫護行政人員達1122人。將設置內、外科重症加護中心、癌症防治中心及34個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，彌補屏東地區醫療資源缺口，使急重症醫療在地化，達到急慢性醫療整合，成為全人照護標竿醫院，藉以提升醫療人員照護水準，進而增進鄉親在地就醫可近性及便利性。
屏東縣大武營區是國內十分具有代表性的軍事訓練基地，11月榮總動工後，仍會有部分官兵仍在大武營區內生活及訓練。未來除了因應高榮屏東分院興建所需土地外，屏縣府也將充分保留傘訓基地特有的歷史記憶與定位，並特別劃設8公頃大型公園，保留烘傘房、摺傘房、備戰大樓等具歷史意義建築物，將是國內唯一間在公園裡的急重症醫院。
留言