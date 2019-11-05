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墾丁森林遊樂區小整修 門票半價好康至明年秋天

2019-11-05 09:08聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東墾丁國家森林遊樂區豐富的動植物生態和奇特地形景觀，是墾丁必遊景點之一；屏東林管處正進行觀海樓設施改善工程，預定明年9月25日完工，另由石灰岩地質形成的仙洞及銀龍洞也進行設備及景觀改善工程，封閉部分步道；林管處即日起推出入園半票優惠（原全票假日150元、平日100元），確實開放時間會在台灣山林悠遊網公佈。

墾丁森林遊樂區占地約466.8公頃，區內熱帶森林茂密，日治時代曾是熱帶植物園，栽培諸多國內外的熱帶植物，它是高位珊瑚礁及石灰岩地形，也是台灣少見的地形景觀，園區內擁有超過千種熱帶植物，為台灣地區唯一的熱帶植物園，除了蝴蝶、梅花鹿、台灣獮猴等動物外，奇特的地形景觀，包括珊瑚礁岩形成的峽谷、鐘乳石、洞穴及石筍，再加上豐富的生態資源，成為墾丁人氣景點。

屏東林管處說，可遠眺台灣海峽和巴士海峽的觀海樓，因設施老舊進行整修，仙洞及銀龍洞也因改善設施封閉步道，遊客依然可以在森林浴步道或是福榕步道漫遊，享受大自然的芬多精，體驗森林的無形療癒力量，遠離城市的喧囂、放鬆心情、解除壓力；另在園區內常可看見樹梢上猴群結隊覓食，悠閒漫步在林間的梅花鹿，以及花間翩翩飛舞的各種蝴蝶，門票半價物超所值。

墾丁國家森林遊樂區觀海樓設施老舊，即日起進行整修工程。圖／屏東林管處提供
墾丁國家森林遊樂區觀海樓設施老舊，即日起進行整修工程。圖／屏東林管處提供
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墾丁國家森林遊樂區由石灰岩地質形成的仙洞和銀龍洞，因周邊設施整修，施工期間暫時封...
墾丁國家森林遊樂區由石灰岩地質形成的仙洞和銀龍洞，因周邊設施整修，施工期間暫時封閉。圖／屏東林管處提供
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墾丁屏東珊瑚

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