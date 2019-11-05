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12強／墨西哥洋砲當借鏡 王柏融找回自己好時機

影／高雄「隱藏版」紫蝶祕境 就在六龜中興里

2019-11-05 07:34聯合報 記者王昭月／即時報導

時序進入秋冬交界，又是紫斑蝶南下越冬的季節，民眾多數聽過高雄茂林紫蝶幽谷的盛名，卻不知道六龜區中興里其實是「隱藏版」的紫蝶祕境，紫蝶數量也曾高達上百萬，當地3年前更將土地名稱變更為「紫蝶段」，表達對生態的尊重。

距高雄市區約一個半小時車程的高雄六龜區，隸屬茂林國家風景區，擁有四季風貌各異的河谷山林，自然生態豐富。其中與茂林區接壤的中興里，是六龜區內土地幅員最廣的一里，蘊藏的生態資源得天獨厚，里內即有4座紫蝶幽谷，密度居全台之最。三合溪生態園區復育成功，更成為國寶級高身鯝魚的故鄉。

最近紫斑蝶進入越冬季節，已有不少紫蝶飛回六龜中興里溪谷棲息，中興里長王茗洋在扇平蝶道拍下的紫蝶數量十分壯觀，預估今年紫蝶數量應會更勝以往。

「中興里的紫斑蝶距今已有百年歷史」，王茗洋說，中興里光一個里就有4處紫蝶谷，早年一個紫蝶谷數量多達40萬隻。當地人士為保護這項珍貴生態，一直未對外大肆開放，「因為牠們是這片土地的原主人，我們不能輕易干擾」。

六龜中興里紫蝶谷在地方人士保護下，不遜於茂林紫蝶幽谷，但莫拉克災後，溪流沿岸崩塌，棲地重創，數量才略減。不過中興里民攜手林務單位沿著紫蝶溪谷旁種了1萬株高士佛澤蘭等蜜源植物，植栽並延伸到扇平林道，結果長達2.5公里的林道也見蝶影紛飛，成為民眾近距離觀賞紫斑蝶的蝶道。

王茗洋說，中興里15年一直保護紫蝶生態不被過度干擾，更將土地更名為「紫蝶段」，以示對大地尊重。外地民眾想要深入認識紫蝶生態，可參加社區小旅行，由專人導覽解說，並可參加採果或洗愛玉等DIY體驗。

六龜區中興里是高雄市隱藏版的紫蝶祕境，日本遊客都慕名前來參加深度之旅。圖／王茗洋...
六龜區中興里是高雄市隱藏版的紫蝶祕境，日本遊客都慕名前來參加深度之旅。圖／王茗洋里長提供
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六龜中興里三合溪，復育國寶級高身鯝魚有成。圖／王茗洋里長提供
六龜中興里三合溪，復育國寶級高身鯝魚有成。圖／王茗洋里長提供
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六龜中興里紫蝶及復魚成效，也成為學童戶外教學的最佳題材。圖／王茗洋里長提供
六龜中興里紫蝶及復魚成效，也成為學童戶外教學的最佳題材。圖／王茗洋里長提供
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六龜區中興里內有4處紫蝶幽谷，近日已有大量紫蝶飛來渡冬，蝶況甚佳。圖／王茗洋里長...
六龜區中興里內有4處紫蝶幽谷，近日已有大量紫蝶飛來渡冬，蝶況甚佳。圖／王茗洋里長提供
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高雄六龜區中興里自然生態豐富。圖／王茗洋里長提供
高雄六龜區中興里自然生態豐富。圖／王茗洋里長提供
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六龜紫斑蝶國家風景區

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