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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

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經費拮据屏東長治鄉推水果月曆 盼拉高路燈認養率

2019-11-04 19:26聯合報 記者江國豪／即時報導

屏東縣長治鄉內，共有5000餘盞路燈，每年路燈電費就耗資300多萬元，近年鄉公所雖逐步爭取汰換傳統路燈為ＬＥＤ路燈，以達省電效能，但工程費用不足，仍無法全面取代。鄉公所去年首度推動認養計畫，約有2500盞被認養，為鼓勵鄉親參與，鄉長古佳川今年進一步推廣『點亮溫暖，安全回家』活動，凡民眾認養路燈，即可獲得水果月曆，盼能拉高認養率。

長治鄉公所建設課統計，目前長治鄉內路燈約5000盞，一年路燈電費耗貲300多萬，雖然目前傳統路燈已慢慢汰換為LED路燈，但所需耗材及工程費用龐大，亦對公所造成不少負擔。

古佳川表示，由於鄉庫拮据，每一筆建設費用皆經審慎評估，以最大效益為考量進行分配使用。而路燈對於晚歸民眾何其重要性，希望鄉親響應『點亮溫暖，安全回家』認養路燈活動，讓用路人能有一條明亮又安全的路，就好比點亮鄉間各個角落的光明燈。另外，為感謝及鼓勵鄉親參與路燈認養，今年鄉公所首創額外加贈限量水果月曆，盼能拉高認養率。

建設課表示，即日起至12月31日止，家戶至長治鄉公所建設課登記認養，一盞路燈僅500元，就贈送1份水果月曆，如認養2盞路燈則贈送2份及感恩狀。另外，長治鄉公所人員定時進行夜巡路燈，讓民眾的愛心不浪費，確實照亮用路人，以保障鄉親安全。

為感謝及鼓勵鄉親參與路燈認養，今年鄉公所首創額外加贈限量水果月曆，盼能拉高認養率...
為感謝及鼓勵鄉親參與路燈認養，今年鄉公所首創額外加贈限量水果月曆，盼能拉高認養率。記者江國豪／攝影
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屏東縣長治鄉內，共有5000餘盞路燈，每年路燈電費就耗資300多萬元。記者江國豪...
屏東縣長治鄉內，共有5000餘盞路燈，每年路燈電費就耗資300多萬元。記者江國豪／攝影
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認養月曆

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