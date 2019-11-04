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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

高雄登革熱解除警報不到兩周 疫情死灰復燃

2019-11-04 18:34聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

高雄市登革熱疫情甫於10月21日解除，不到兩周又出現新病例，根據目前調查，個案可能於鳳山區住家附近，或於澄清湖步行區被病媒蚊叮咬。衛福部疾管署提醒，目前高雄氣溫仍屬溫暖，加上最近有零星降雨，個案住家附近就發現有很多積水容器，提醒民眾持續落實巡視環境、清除孳生源。

疾管署副署長羅一鈞表示，新病例為家住鳳山區文衡里60歲女性，10月30日出現發燒、肌肉關節痛、後眼窩痛及噁心症狀，當天和11月2日到診所就醫均被診斷為感冒，11月3日到醫院就醫才被懷疑登革熱病接受快篩，今確診罹患登革熱第二型，目前於一般病房住院觀察中。

羅一鈞表示，個案近期無出國紀錄，活動範圍包括鳳山區文衡里住家附近及文德里某健身中心，也曾去過三民區陽明市場，發病前潛伏期曾到鳥松區澄清湖遊覽。衛生單位清查上述區域的孳生源，發現個案住家附近共有22個積水容器，其中有一個垃圾桶和一個整理箱內有斑蚊孑孓滋生，澄清湖步行區也有一水桶孳生病媒蚊。

疾管署統計，國內累計已有100例本土登革熱案例，其中高雄市率先於5月底開始出現疫情，本土案例有58例在高雄市，31例在台南市，另外新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。目前新北市樹林區、台中市西屯區、台南市東區及仁德區，疫情監測期均尚未結束。

疾管署提醒，全台氣溫仍有利於病媒蚊生長，而且部分地區有零星降雨，民眾應持續提高警覺，落實清除孳生源，如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應盡速就醫，並告知旅遊活動史。

疾管署防疫人員至高雄市鳳山區本土登革熱個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提...
疾管署防疫人員至高雄市鳳山區本土登革熱個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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登革熱疫情

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