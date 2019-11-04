高雄登革熱解除警報不到兩周 疫情死灰復燃

2019-11-04 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



高雄市登革熱疫情甫於10月21日解除，不到兩周又出現新病例，根據目前調查，個案可能於鳳山區住家附近，或於澄清湖步行區被病媒蚊叮咬。衛福部疾管署提醒，目前高雄氣溫仍屬溫暖，加上最近有零星降雨，個案住家附近就發現有很多積水容器，提醒民眾持續落實巡視環境、清除孳生源。

疾管署副署長羅一鈞表示，新病例為家住鳳山區文衡里60歲女性，10月30日出現發燒、肌肉關節痛、後眼窩痛及噁心症狀，當天和11月2日到診所就醫均被診斷為感冒，11月3日到醫院就醫才被懷疑登革熱病接受快篩，今確診罹患登革熱第二型，目前於一般病房住院觀察中。

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羅一鈞表示，個案近期無出國紀錄，活動範圍包括鳳山區文衡里住家附近及文德里某健身中心，也曾去過三民區陽明市場，發病前潛伏期曾到鳥松區澄清湖遊覽。衛生單位清查上述區域的孳生源，發現個案住家附近共有22個積水容器，其中有一個垃圾桶和一個整理箱內有斑蚊孑孓滋生，澄清湖步行區也有一水桶孳生病媒蚊。

疾管署統計，國內累計已有100例本土登革熱案例，其中高雄市率先於5月底開始出現疫情，本土案例有58例在高雄市，31例在台南市，另外新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。目前新北市樹林區、台中市西屯區、台南市東區及仁德區，疫情監測期均尚未結束。