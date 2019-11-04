韓國瑜滿意度高低 高市綠議員賭百隻烤鴨

2019-11-04 18:35 中央社 高雄4日電



民進黨高雄市議員邱俊憲。報系資料照／記者楊濡嘉攝影 分享 facebook

民進黨高雄市議員邱俊憲今天說，市長韓國瑜上任後施政滿意度一路下滑。他出示一項民調比對研考會民調差很多，如市府能拿出韓國瑜超過5成滿意度民調，願提供百隻烤鴨給市民。

邱俊憲今天公布所屬「南方聯合問政辦公室」委託民調公司在10月底進行的民調，結果韓國瑜的滿意度32%、不滿意度65%、不表態的是3%。他說，這份民調比較一樣是由「南方聯合問政辦公室」6月所做民調，韓當時的滿意度是44.4%、不滿意48.9%。

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邱俊憲也在今天議會總質詢，重提高市府研考會今年3月公布民調指出，韓國瑜的施政滿意度61.3%滿意、不滿意30%。加以「天下」雜誌8月上旬公布的縣市首長滿意度調查，韓的滿意度43.4%，居6都之末。他綜合幾項數據解讀韓的民調「一路下滑」。

媒體質疑「南方聯合問政辦公室」民調的可信度，促邱俊憲公布受託單位等相關訊息。他說，為保護委託的民調公司不被查水表、遭韓粉騷擾，必須隱匿受託單位，不過他個人願意負責。

邱俊憲促市府趕快去做民調，如果韓的滿意度有超過5成，願意請高雄市民100隻烤鴨。邱提供的民調是10月30、31日進行，完成份數1070份，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點。

市府回應，民調由研考會辦理委託民調公司電話進行問卷訪談調查，問卷題目由市府決定，主要針對市府的政見政績、或是未來預計要推行的政策做滿意度或意向調查。

有關「南方聯合問政辦公室」民調，葉匡時議會接受聯訪表示，可參考天下雜誌的調查，高雄市民對韓國瑜的不滿意度確實是偏高，可是全國的滿意度是第3名。他認為這是個政治問題，而非市政績效的呈現。

葉匡時說，在韓國瑜要要選總統的情形下，可能很多市民不希望他去選總統，也有一些綠營人士基於政治考量；但是韓國瑜的施政績效是獲肯定的。對於個人的滿意度下降，他認為，可針對其個人滿意度調查和施政成果的滿意度分開來談。