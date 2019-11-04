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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

食在放心 金門6餐飲業者獲優良認證

2019-11-04 18:06中央社 金門縣4日電

金門衛生局今天公布金拌麵、家樂福、三個味、雲水瑤私房料理4家業者通過餐飲管理分級評核「優」級標章；金門牛家莊、老先覺金城店2家業者通過「良」級標章，擇期表揚。

為鼓勵符合「食品良好衛生規範準則（GHP）」的優良餐飲業者做好自主衛生管理，提升餐飲業的衛生安全管理能力，金門縣衛生局今年度持續辦理「食在安心，食在放心」年度餐飲衛生管理分級評核活動。前述6家業者參加認證。

衛生局副局長李金治表示，邀請專家學者組成評核小組，針對烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、用餐場所品質管理等項目進行實地評核，評核分「優」和「良」。

評核結果：金拌麵、家樂福（熟食、麵包區）、三個味和雲水瑤私房料理4家業者通過「優」級標章；金門牛家莊和老先覺金城店2家業者通過「良」級標章。衛生局將製作標章獎牌讓業者置放及張貼在營業場所明顯處，提供消費者選擇用餐時的參考，為民眾打造更健康安心的飲食環境。

縣府將擇期公開表揚通過評核的餐飲業者，並在衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者服務網站、金門縣縣政府網站、金門縣衛生局網站公佈餐飲管理分級業者資訊，供消費者選擇衛生優良店家的參考。

衛生局金門餐飲業

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