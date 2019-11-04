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屏東原鄉音樂文化饗宴 斜坡藝術節3天締造10萬人參與

2019-11-04 17:44聯合報 記者江國豪／即時報導

2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬人次的參與，這是林後四林平地森林園區103年6開園以來最多人次入園的活動。尤其在樹林下唱林班歌曲的情境，令人感動，而錯落在園區的3個舞台，各以不同型態音樂呈現。而斜坡上的藝術節，11月15日將在台北大安森林公園繼續登場。

屏東縣原住民人口數已突破6萬，斜坡上的藝術節活動，是一場與土地、文化的儀式，可以在木雕工坊看見老中青一起合作完成作品，也透過純傳統吟唱牽手感謝土地；並且在活動過程中，把原住民產業行銷出去。藝術總監查馬克表示，有大家一直以來的支持與鼓勵，是斜坡上的藝術節可以持續進步與創新的動力。

原住民處伍麗華處長表示，縣政府從2015年舉辦斜坡上的藝術祭活動，一開始，是邀民眾走進部落，在部落裡分享，4年內走完全縣9個原鄉，今年第5年，我們希望固定在一個場域來創造品牌，從3天所創造的人潮與口碑，我們成功了，我們讓屏東再一次被看見。期待明年的活動可以繼續與林務局合作，並擴大朝國際化辦理，以促進國際上的音樂與藝術交流，讓排灣族與魯凱族及屏東更被看見，期許更多藝術創作作品可以在美麗的185線上說故事，也讓優美的音樂旋律，不管是林班歌、古謠、流行音樂等等在部落、在185線上，如琉璃珠般，磪燦發光發亮。

潘孟安表示，希望用原住民音樂與藝術天份來創造屏東品牌，我們希望跟土地連結，跟青年人連結，跟音樂家與藝術家連結。居住在屏東縣的原住民，不管是排灣族或魯凱族，都自稱自己是住在斜坡上的子民，所以，我們用「斜坡上」這3個字來彰顯，來分享。縣府不是單純追求遊客人數，我們真正期待的是照顧斜坡上的人，並把斜坡上的核心價值-分享、分工、共生、共榮讓更多人理解。

2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬...
2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬人次參與。圖／屏縣府原民處提供
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2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬...
2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬人次的參與。圖／屏縣府原民處提供
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2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬人次的參與。圖／屏縣府原民處提供
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2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬...
2019斜坡上的藝術節於昨天(3日)畫下句點，縣府估計3天的活動締造了至少10萬人次的參與。圖／屏縣府原民處提供
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屏東縣原住民藝術節潘孟安

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