藍軍金門立委初選登記4點截止 僅2人完成登記

2019-11-04 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時 報導



中國國民黨金門縣黨部辦理第10屆金門縣立法委員黨內提名登記作業，截至今天下午4時登記期限為止，共有現任立委陳玉珍及金門縣議員李應文2人完成登記程序，金門縣黨部主委石兆瑉表示，將於本周三邀集2人進行協調，若協調不成，再辦理初選(民意調查)，最後再依民意調查結果，正式提名誰，屆時黨將會全力進行輔選。

縣黨部表示，第10屆立法委員黨內提名登記於11月1日公告，11月2日至4日連續3天，每日上午10時至下午4時止受理領表及登記作業。現任立法委員陳玉珍於昨日領表登記後，今天上午縣議員李應文也前往金門縣黨部辦理登記。本次領表登記作業是依據中央提名協調小組制定推動各選區提名作業時程及機制辦理，領表登記費為新台幣10萬元(不予退還)，選務作業費為新台幣50萬元，違紀保證金為新台幣50萬元，若無辦理民意調查及無違紀參選事實可退回。

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縣黨部也特別說明，各項作業費用金額為中央審度現有政治情勢所訂定，全國各縣市均為一致性，也破除外界對縣黨部各項登記作業費額度過高的質疑。

石兆瑉表示，非常樂見陳玉珍及李應文兩位優秀的新生代參加立委黨內提名登記，年輕世代懷抱著熱忱與理想，關心公眾事務，勤於基層服務，這對金門的未來絕對是一件好事；黨部將在資格審查後，依照程序立即展開協調，若協調不成再辦理初選(民意調查)，最後再依民意調查結果，提報初選勝出同志為建議提名人選，報請中央提名協調小組，轉陳中央常務委員核議通過。