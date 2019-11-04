高雄水蓮進軍日本市場 大啖驚呼「喔依細」

2019-11-04 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



高雄農產品水蓮最近直攻日本市場獲日人稱讚，成為日本主婦餐桌上的佳餚，成為今年高雄農產品外銷成長最快的品項，目前年產量約600萬台斤，年產值逾3億元，是旗美區的「綠金」產業。

水蓮又稱「野蓮」，是一種生長在澄澈淨水中的野菜，原產於美濃中正湖，在地居民將野蓮從中正湖取種復育，開始有了商業種植，全台灣99.9％的水蓮都來自高雄市，種植面積達100公頃，是全台最大產區，以美濃區為最大宗，其次為旗山區。

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水蓮一年四季皆有產，生長在水裡，不怕天災地變，即使颱風天摧殘，水蓮仍安然自若，任何時節都可穩定出貨。

在旗山區種植水蓮的黃啟軒，是8年級年輕農夫，長輩鼓勵下，毅然投入這項「綠金」產業，堅持安全用藥與嚴格的品質管理，他的水蓮通過產銷履歷驗證，將在今年底取得有機驗證，成為高雄唯一擁有雙驗證的水蓮場。

目前除了進入好市多、全聯與家樂福等國內量販通路外，更吸引到日本通路商的注意，將小包裝的高雄水蓮s1f 網站上販售，從今年的7月開始，每周約有1000至1500台斤的水蓮空運直送日本，甫上架就銷售一空。

黃啟軒說，日本人對水蓮比較陌生，一開始很擔心日本消費者不會料理這種食材，在網站上還花了一番功夫詳細說明。上架銷售後，看到網站上滿滿五顆星的回饋，大部分都是在分享自己是怎麼煮的，有人說自己是用蒜頭跟培根、胡椒鹽下去炒就很好吃了。

「口感很好，以前只有在中華料理店吃過，這次買來嘗試了不同風味的炒法，因為水蓮本身沒甚麼味道，覺得很百搭。就連討厭吃蔬菜葉子的兒子也很喜歡吃。」還有一位說跟豬肉及青椒下去炒，另一位是說用醬油跟麻油（一點點蒜頭）下去炒一下就很好吃了。

高雄市政府農業局長吳芳銘說，水蓮產銷結構穩定，價格不易波動，除國內市場，近年來市府也積極拓展外銷，目前已成功打入新加坡與加拿大市場，頗受好評。