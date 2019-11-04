台中生育補助六都倒數 議員：不如里港丶俄羅斯

2019-11-04 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



民進黨台中市議員吳敏濟今天在市議會民政業務質詢指出，台中市人口增加全靠「社會移動」並非靠自然生育，他表示，台中市的生育補助金額六都倒數第二，額度比不上屏東里港，也沒有俄羅斯優惠，吳敏濟建議市府檢討獎勵生育政策面，正視人口危機。

台灣育齡婦女生育率只剩1.218％，世界排名倒數第一，今年上半年台灣人口自然成長率由正轉負，預估2022年總人口數開始減少。

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台中市議員吳敏濟提出減免地方稅及教育費用、提高生育津貼等政策組合，鼓勵市民提高生育的意願。

根據國發會資料，加計遷戶口的社會成長率，預估2022年台灣總人口數也會開始負成長，2054年台灣人口就會少於2000萬，比現在少了3百多萬人，意味著消費市場大幅萎縮，生產人口大幅減少。

到2065年，15到64歲的工作年齡人口數只有2018年的一半。而且生產人口比依賴人口少，只有49.7%的人。

吳敏濟比較六都的生育津貼政策，台中市每胎補助1萬元，六都排名第五，六都第一名的桃園每胎3萬元。

全台最優惠的地方則是人口只有25,851人的屏東縣里港鄉，第1胎3萬元、第2胎6萬元、第3胎9萬元、第4胎11萬元，多胞胎每多一人加倍給予。

吳敏濟表示，鼓勵生育政策要像雞尾酒療法一樣，採取整套的政策組合。國外有許多具創意的政策值得借鑑，例如匈牙利凡是生四個以上孩子的母親可終生免繳所得稅。匈牙利GDP 15,924美元，只有台灣的64%。俄羅斯生育第2個寶寶，國家給予約新台幣30萬元的生育津貼；生第3個孩子，媽媽獲得英雄勳章；生第4個小孩，優先分配國宅。俄羅斯GDP11,327美元，只有台灣的45%。

台灣育齡婦女平均只生1.218名孩子，吳瓊華議員有4個孩子，如果在俄羅斯，就是國家的英雄，可以優先分配國宅。

吳敏濟要求市府，從明年起，大幅提高生育補助？不要再吊車尾。從政策面重新檢討本市托育、教育及減稅等優惠措施，例如房屋稅、地價稅、營養午餐等減免或予以免除，若還未有房子的人，優先分配社會住宅，提高生養子女的誘因。