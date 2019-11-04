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韓國瑜火了！建外勞休閒區被說成集中管理 批記者扭曲

為反古蹟旁設殯葬區 志工讓高屏鐵橋下花海6年

2019-11-04 16:25中央社 屏東縣4日電

6年前，屏東縣政府有意在二級古蹟高屏舊鐵橋旁設殯葬園區，當地居民反對兼具休閒的鐵橋設殯葬區，於是在鐵橋下種花海「軟性抗議」，志工年年種花，每年花海成屏東觀光景點。

6年前，前屏東縣長曹啟鴻有意在高屏溪舊鐵橋旁設立屏東縣的殯葬園區，當初的構想是殯葬園區也可以結合鐵橋觀光，但遭到當地居民反對，認為高屏溪是屏東門面，鐵橋是國定古蹟，也是休閒景點，民間習俗很難將陰森森的殯葬園區連結景點一起「觀光」。

當地屏東市前進里和長安里居民組成左岸高屏溪協會，葉姓志工表示，社區居民合力以志工方式，在舊鐵橋下種花海，希望吸引更多民眾前往休閒，關注議題，以「軟性抗議」方式，突顯高屏舊鐵橋是個觀光休閒區，不適合興建殯葬區。

殯葬區計畫在縣長潘孟安上任後胎死腹中，左岸高屏溪協會所種的花海，卻沒有中斷，年年成為與舊鐵橋及各式台鐵列車相輝映的美麗風景，去年還受到潘孟安的「認證」，在臉書中介紹花海。

葉姓志工表示，從整地到栽種以及近2年的澆灌系統的裝設，不少志工都是從頭開始學習，讓他們6年不間斷的動力是看到觀賞花海的遊客越來越多，相當有成就感。

花海約1甲地，分成5個區塊，4個區塊種鮮豔的黃色波斯菊，有1個區塊則種花生，免費讓社區居民摘食。由於花海吸引不少遊客前往賞花、拍照，在種植的第2年就獲得水利署第7河川局的經費補助至今，協會以認養鐵橋下河川地方式，美化河濱公園。

葉姓志工表示，他們每年在春天和冬天種花，開花期分別在春節前後及5、6月，今年配合國慶煙火提早種花，目前花海已形成，但是，前2天風箏節在河濱公園舉行，不少遊客賞花，許多人直接踩入花田，讓志工們心疼不已。

志工們在臉書社團「左岸。高屏溪」PO文，「遺憾的有不少民眾不知珍惜，把志工們在正中午揮汗播種，巡田灌溉視為理所當然」，呼籲「賞花請不要踩踏入田！珍惜所擁有得來不易的美景！如此才走得長久，還有未來的花海田誕生」，獲不少網友聲援，為志工們打氣。

屏東縣政府

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