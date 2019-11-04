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金門家扶中心建館資金短缺 機車行慨捐20萬行善

2019-11-04 15:45聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

金門家扶中心扶幼館目前正在興建中，日前舉行上梁儀式時，中心還公開呼籲目前經費短缺約2千萬元。金門的新敬業公司負責人陳美霞與夫婿楊肅謙，今天偕同家人一同前往金門家扶中心捐出扶幼館建館專款20萬元，力助家扶中心早日完成建館使命，期盼造福地區更多的弱勢兒童。

向來熱心公益的新敬業公司負責人陳美霞今早與夫婿楊肅謙就到金門家扶中心做善事，2人與家人捐款20萬元，由家扶中心扶幼委員會主委李根遠及中心主任李桂平接受。

楊肅謙表示，看到家扶中心受到大環境之影響，兒童扶幼館興建經費籌措困難，因此與妻子陳美霞前往關心，並捐出20萬元做為建館專款，除貢獻個人微薄之力外，希望能藉此拋磚引玉呼籲各界有能力之賢達人士，一同來關心這個長駐地方、照顧弱勢兒童生活及發展的民間機構，讓它可以永續經營造福金門地區的弱勢兒童及其家庭。

李根遠表示，楊肅謙是金門地區熱心公益且樂善好施的地方賢達，除企業經營成功外，夫婦2人平日關心地方的教育、文化、消防及警務工作，皆會積極參與並邀集親朋好友們，共同為這塊土地貢獻出力量。希望透過地方事務的參與協助，讓社會發展能更祥和，民眾皆更能安居樂業才是金門最大的福報。

金門家扶中心李桂平主任指出，感謝楊肅謙家族的慷慨解囊，捐助家扶兒童扶幼館建館經費。此次是以家族共同名義，來幫助家扶中心興建扶幼館，除了是希望號召鄉親大眾一同協助家扶中心，讓地方的慈善機構可以一直永續存在，民眾可以藉由這個單位和社工專業人員，來關心自己家鄉的弱勢兒童。另外一項更具意義的是，帶領家族人員一起來做善事，從小培養善心善念及關心地方事務的習慣，將來才會對社會貢獻出自己的力量。

金門家扶中心扶幼館興建經費短缺，金門的新敬業公司負責人陳美霞（左二）與夫婿楊肅謙...
金門家扶中心扶幼館興建經費短缺，金門的新敬業公司負責人陳美霞（左二）與夫婿楊肅謙（左一）捐款20萬元，由家扶中心扶幼委員會主委李根遠（右二）及中心主任李桂平（右一）代表接受。圖／金門家扶中心提供
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家扶中心金門

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