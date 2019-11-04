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土魠魚創意料理大廚秀手藝 冠軍出爐

2019-11-04 15:28中央社 澎湖縣4日電

「土魠魚」是澎湖冬季的主要漁獲，澎湖10家知名餐廳今天今天進行PK賽，大廚大秀廚藝，端出10道創意料理，各具特色，讓土魠魚美味更飄香，澎澄飯店以「古法金絲天人菊」贏得冠軍。

澎湖縣政府配「戀戀海味」系列活動，今天澎湖科大廚藝教舉辦「土魠魚創意料理」競賽，有喜來登酒店、澎澄、元泰飯店、龍星、668海鮮、露露法式、原味花菜干、好灶頭、阿華漁村、馨鱻小館等10家知名餐廳參加，利用澎湖當季的土魠魚作食材。

各參賽廚師大展廚藝，在60分鐘內完成創意料理，紛紛端出有炙燒土魠握壽司、古法金絲天人菊、土魠魚酸菜、土魠南瓜海鮮麵線、土魠芋頭麵線、鮮蝦土魠魚卷、酒釀乾燒土魠、土魠三重奏、翠玉土魠、榴紅捲等10道創意料理，色香味俱全，令人垂涎。

縣府邀請知名美食評論家胡天蘭、前澎湖美食學會理事長林麗月等6名專家學者從食材選用、創新程度、外觀呈現、時間控制及菜餚口感進行評比，並聽取各創作大廚的解說，最後由澎澄飯店以「古法金絲天人菊」奪冠，露露法式餐館和澎湖福朋喜來登酒店分別以「土魠魚三重奏」和「炙燒土魠握壽司」分居2、3名，其餘為優勝，接受縣長賴峰偉頒獎。

賴峰偉表示，土魠魚在澎湖有「白金」之稱，是澎湖冬季的主要漁汛，每年冬至過後至農曆年前是魚汛的高峰期，肉質隨著氣溫下降，愈冷愈好吃，無論是清蒸、煎煮或是醃製等料理，非常好吃，口齒留香。

縣府旅遊處表示，首度配合戀戀海味舉辦土魠魚創意料理競賽，透過各大廚的巧思，融合在地美味與精湛的手藝，創造新吃法，期讓更多遊客戀上澎湖美味佳餚，感受澎湖濃濃的戀戀海味。

澎湖創意料理海鮮

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