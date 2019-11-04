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衝109年票房 衛武營新申辦會員卡加碼優惠

2019-11-04 14:13中央社 高雄4日電

衛武營國家藝術文化中心開幕已1週年，來館人次突破400萬人，票房銷售年底可望超過30萬人次。為讓票房更上層樓，衛武營參酌觀眾建議，明年將祭出新申辦會員卡加碼優惠方案。

衛武營表示，目前生活卡、青年卡、無限卡等都享有主辦節目購票折扣，包括生活卡9折、青年卡本人75折、無限卡友本人在衛武營主辦的演出節目免費票券1張、駐店和官方商品9折起（優惠商品除外），並有專屬講座和工作坊等活動、早鳥優惠優先搶購等好康。

衛武營指出，原本各項會員卡累積消費次數滿12次以上可免費續卡，明年起將改為累積「消費點數」滿額，即可免費續卡，持卡者購買場館演出票券或駐店消費，新台幣1元累計1點，生活卡累積4800點、青年卡累積2400點即可折抵120年年費免費續卡，超過滿額點數可呼朋引伴，讓最多3名親友加入衛武營會員卡友行列。

至於重度藝文愛好者詢問度最高的無限卡，除專人開演前14天代訂衛武營主辦的演出節目可獲贈免費票券1張、自行加購票券9折優惠外，明年起還可在主辦節目演出當天憑卡及蓋無限卡章的票券至演出廳院前台，免費兌換節目冊1本，場館還會規畫無限卡友專屬活動。

衛武營表示，明年度限額100名的無限卡會員資格，將於11月7日上午11時起接受申辦。

衛武營

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