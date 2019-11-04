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黃捷批韓巿府青年政策頻跳票：年輕人這麼好騙？

2019-11-04 13:18聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

時代力量高市議員黃捷今天總質詢一開場就批高雄市長韓國瑜近期頻頻推出各項青年政見，他參選高雄市長對青年的承諾卻都未兌現，講到氣憤之餘強烈質疑，還頻頻問代簽的副市長葉匡時說「年輕人這麼好騙嗎？」

黃捷說，韓國瑜參選市長的青年政見，包括百億元青創基金、青創會館、北漂青年回鄉、青年政策白皮書等，批評這些政見都沒落實，韓國瑜卻北漂，跑去選總統？

高市副市長葉匡時回應指出，百億元青創基金已有30多億元民間資金參與，企業都很低調，有承諾用在高雄；青創會館部分已有多處，澄清湖原預定的場域目前是由中央規畫原住民博物館。

葉匡時強調，韓國瑜在青年政策已做了很多，包括青創基金、青年局成立等，黃捷接著詢問青年局長林鼎超，答應給她的青年政策白皮書也還沒給，林鼎超回覆在今天下班前會提供。

黃捷說，韓國瑜參選總統喊出的青年政見，很多在參選高雄市長時都說過、甚至在高雄應該可做卻沒做？難道年輕人這麼好騙嗎？

高市副市長葉匡時今在議會答詢國民黨議員時指出，對市府團隊推動市政有信心；時代力量高市議員黃捷直言，現在是市民對你們（市府）沒信心，你們需要的不是信心、是要「虛心」。

時代力量高市議員黃捷今天總質詢一開場就批高雄市長韓國瑜近期頻頻推出各項青年政見，...
時代力量高市議員黃捷今天總質詢一開場就批高雄市長韓國瑜近期頻頻推出各項青年政見，但他參選高雄市長對青年的承諾卻都未兌現，講到氣憤之餘強烈質疑，還頻頻問代簽的副市長葉匡時說：年輕人這麼好騙嗎？圖／翻攝高雄市議會直播頻道
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黃捷質詢結束後，不少官員立即上前向她解說市政問題。記者謝梅芬／攝影
黃捷質詢結束後，不少官員立即上前向她解說市政問題。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜黃捷2020選舉

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