史上最萌「貓•美術館」1219進駐高雄駁二 預售今開賣

2019-11-04 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



史上最萌的「貓•美術館」台灣第二站，將於12月19日到2020年3月15日在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫展出，預售票199元（原價300元）今天開賣，另推出導冊套票350元，包含門票一張及導冊一本（原價650元）。寵物開放日及其他詳情可洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/。

「貓•美術館」展出日本知名畫家山本修（Shu Yamamoto） 60件原創真跡，讓喵星人入侵古代藝術文明、文藝復興、巴洛克、印象派等8個時期藝術作品，包含《戴珍珠耳環的少女貓》維喵爾、《貓娜麗莎》喵文西、《創造貓當》喵開朗基羅、《拾貓草》喵勒等，以貓咪獨特魅力及橫跨東西洋藝術史畫作，療癒度爆表。

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進入「貓•美術館」，除觀賞「貓畫」外，還會不知不覺受到「喵化」魔法的影響，變身為「貓界」一員！在精心打造、超級療癒的「貓界」裡，可以走入名畫變成貓，還有巨型玻璃花窗「光之喵」、專屬貓咪的「貓浮宮」、毛線打造的「貓樂園」、塗鴉玩樂的「貓創空間」等，讓民眾一起「喵化」，從貓視角重新認識藝文世界，沈浸在美學饗宴中。