輕軌二階爭議路段 年底決定如何處理

2019-11-04 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



民進黨高雄市議員今質詢輕軌二階爭議路段如何處理，葉匡時說，輕軌二階會繼續做，但大順路段有很多爭議，要參考專家意見，但其他路段已持續施作。捷運局長范揚材說，徵詢專家學者和民意，預計年底提出報告決策。

民進黨高雄市議員邱俊憲、簡煥宗、何權峰、李柏毅等人上午聯合質詢，詢問葉匡時對輕軌二階的看法。葉匡時說，輕軌二階要繼續做下去，但大順路這段有很多爭議，還要參考專家意見，但其他路段已在施作，目標12月底前會有決策。

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邱俊憲質疑，捷運局曾說改為高架或地下都不可能，那方案是什麼？范揚材說，徵詢專家學者和民意，希望年底提出評估報告和策略，目前只能透露有9個方案。

邱說，方案不是地下化就是高架化或走平面，這3方案若不在選項，就是改路線。范揚材說，還有第4方案。邱不滿轉而詢問有交通背景的海洋局長趙紹廉說，可能有第4選項嗎？趙說，就空間來說，是地下、高架和平面。

邱說，捷運局說原工法不可行，那不就是改路線？捷運局給他的專家學者的會議紀錄，只有6項目標、9大空間，但他看得很模糊，居然還說有第4種選項，讓他無法理解。

邱說，看起來爭議路段是要改路線來處理，如已有答案，就不要再拖到12月。專家學者的會議看起來討論方向跟議決內容，跟市府要做的有落差，希望這些會議和公聽會不要淪為形式。