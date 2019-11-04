親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黃暐瀚指出這3點 直呼：我嗅到韓國瑜可能贏的風向了

坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

輕軌二階爭議路段 年底決定如何處理

2019-11-04 11:55聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

民進黨高雄市議員今質詢輕軌二階爭議路段如何處理，葉匡時說，輕軌二階會繼續做，但大順路段有很多爭議，要參考專家意見，但其他路段已持續施作。捷運局長范揚材說，徵詢專家學者和民意，預計年底提出報告決策。

民進黨高雄市議員邱俊憲、簡煥宗、何權峰、李柏毅等人上午聯合質詢，詢問葉匡時對輕軌二階的看法。葉匡時說，輕軌二階要繼續做下去，但大順路這段有很多爭議，還要參考專家意見，但其他路段已在施作，目標12月底前會有決策。

邱俊憲質疑，捷運局曾說改為高架或地下都不可能，那方案是什麼？范揚材說，徵詢專家學者和民意，希望年底提出評估報告和策略，目前只能透露有9個方案。

邱說，方案不是地下化就是高架化或走平面，這3方案若不在選項，就是改路線。范揚材說，還有第4方案。邱不滿轉而詢問有交通背景的海洋局長趙紹廉說，可能有第4選項嗎？趙說，就空間來說，是地下、高架和平面。

邱說，捷運局說原工法不可行，那不就是改路線？捷運局給他的專家學者的會議紀錄，只有6項目標、9大空間，但他看得很模糊，居然還說有第4種選項，讓他無法理解。

邱說，看起來爭議路段是要改路線來處理，如已有答案，就不要再拖到12月。專家學者的會議看起來討論方向跟議決內容，跟市府要做的有落差，希望這些會議和公聽會不要淪為形式。

對於新建的捷運黃線，經過本館路段要一併進行拓寬，邱問工務局長吳明昌是否知情，吳說，有參與，會配合捷運處理。

民進黨高雄市議員今質詢輕軌二階爭議路段如何處理，葉匡時說，輕軌二階會繼續做，但大...
民進黨高雄市議員今質詢輕軌二階爭議路段如何處理，葉匡時說，輕軌二階會繼續做，但大順路段有很多爭議，要參考專家意見，但其他路段已持續施作。記者蔡孟妤／攝影
分享

捷運輕軌葉匡時

相關新聞

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

日議員、學者訪高醫大 取經登革熱防治

2019-11-04 00:05

聯合盃作文初賽 高雄、雲林千人出賽

2019-11-04 00:00

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

高市解營建人力荒 可延長工期2年

2019-11-03 23:27

高雄11月首周開出300職缺 咖啡烘焙、藏壽司等都在找人

2019-11-03 23:23

建案造成路陷 高市3招管制

2019-11-03 23:22

13新二代暑假返鄉 體驗異文化

2019-11-03 23:18

潮州青農 太陽能板下種電信蘭

2019-11-03 23:09

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

為立委站台 陳其邁暗諷韓：勿選吹牛和溜之大吉的人

2019-11-03 20:03

替李昆澤站台 賴清德：高雄要八仙過海

2019-11-03 19:55

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

基隆港「5輪會」如何留客在地消費 觀銷處長提解方

2019-11-03 13:16

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top