親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黃暐瀚指出這3點 直呼：我嗅到韓國瑜可能贏的風向了

坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

立委許智傑今天上午率鳳山市民到鳳山游泳池前抗議重新整修後的鳳山游泳池委外經營收費太高，而且營運時間縮短，轉為民營化後，營業時間從原本的每天8小時，直接縮短為兩小時、價格也直接飆漲70%。對於營業時間「腰斬再腰斬」、收費價格「上漲再上漲」，鳳山居民民怨四起。

許智傑邀集在地議員、里長及熱愛運動的市民朋友今天呼籲「運動平民價，不要貴族化」，許智傑整理了高雄市12家公營游泳池的營業時間及收費價格，發現唯獨鳳山收費最高、營業時間卻是最短。

許智傑認為，高市府這種差別待遇難道是把鳳山人當成「潘仔」嗎？許強調，向行政院爭取1.8億元建設運動園區，就是要回饋市民，市府不該把人民當提款機，如果有虧損應提出更好的營運計畫而非把成本轉嫁給市民。

另外也有居民說，除了游泳池外，羽球館也從原本每小時100元，調漲為每小時190元，漲幅將近一倍之多，韓市府與民爭利，是否在圖利廠商？

許智傑認為，韓國瑜說的苦民所苦，其實是不知民間疾苦，結果導致人民更苦。漲價一次漲足，相關的服務卻也未因此提升，這樣漫天漲價，跟當初的承諾完全違背，呼籲韓市長跟高市府盡快與廠商研擬合理方案，要把運動空間還給市民。地方里長也呼應許智傑的說法，將不排除發起連署要求市府撤回漲價的決定。

運動局主祕方信淵說，鳳山游泳池委外經營，目前正在與委外廠商研商加開下午場，另外也會協商提供更多優惠方案，一定會照顧到高雄市民的權益。

立委許智傑今天上午率鳳山市民到鳳山游泳池前抗議重新整修後的鳳山游泳池委外經營收費...
立委許智傑今天上午率鳳山市民到鳳山游泳池前抗議重新整修後的鳳山游泳池委外經營收費太高。記者謝梅芬／攝影
分享

韓國瑜2020選舉

相關新聞

輕軌二階爭議路段 年底決定如何處理

2019-11-04 11:55

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

日議員、學者訪高醫大 取經登革熱防治

2019-11-04 00:05

聯合盃作文初賽 高雄、雲林千人出賽

2019-11-04 00:00

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

高市解營建人力荒 可延長工期2年

2019-11-03 23:27

高雄11月首周開出300職缺 咖啡烘焙、藏壽司等都在找人

2019-11-03 23:23

建案造成路陷 高市3招管制

2019-11-03 23:22

13新二代暑假返鄉 體驗異文化

2019-11-03 23:18

潮州青農 太陽能板下種電信蘭

2019-11-03 23:09

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

為立委站台 陳其邁暗諷韓：勿選吹牛和溜之大吉的人

2019-11-03 20:03

替李昆澤站台 賴清德：高雄要八仙過海

2019-11-03 19:55

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

基隆港「5輪會」如何留客在地消費 觀銷處長提解方

2019-11-03 13:16

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top