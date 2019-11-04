鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



立委許智傑今天上午率鳳山市民到鳳山游泳池前抗議重新整修後的鳳山游泳池委外經營收費太高，而且營運時間縮短，轉為民營化後，營業時間從原本的每天8小時，直接縮短為兩小時、價格也直接飆漲70%。對於營業時間「腰斬再腰斬」、收費價格「上漲再上漲」，鳳山居民民怨四起。

許智傑邀集在地議員、里長及熱愛運動的市民朋友今天呼籲「運動平民價，不要貴族化」，許智傑整理了高雄市12家公營游泳池的營業時間及收費價格，發現唯獨鳳山收費最高、營業時間卻是最短。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

許智傑認為，高市府這種差別待遇難道是把鳳山人當成「潘仔」嗎？許強調，向行政院爭取1.8億元建設運動園區，就是要回饋市民，市府不該把人民當提款機，如果有虧損應提出更好的營運計畫而非把成本轉嫁給市民。

另外也有居民說，除了游泳池外，羽球館也從原本每小時100元，調漲為每小時190元，漲幅將近一倍之多，韓市府與民爭利，是否在圖利廠商？

許智傑認為，韓國瑜說的苦民所苦，其實是不知民間疾苦，結果導致人民更苦。漲價一次漲足，相關的服務卻也未因此提升，這樣漫天漲價，跟當初的承諾完全違背，呼籲韓市長跟高市府盡快與廠商研擬合理方案，要把運動空間還給市民。地方里長也呼應許智傑的說法，將不排除發起連署要求市府撤回漲價的決定。