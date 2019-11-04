高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄消防員組成社團繩索救援隊（Kaohsiung Rope Rescue Team）上月參加在台舉辦的「橋」繩索救助國際賽獲得第5名，今年6月參加在比利時的「Grimpday2019」繩索救助國際賽，在15個國家、30支隊伍中拔得頭籌。不為人知的是，隊伍內這群大男孩，在輪班生活之餘，追求理想的故事。

高雄消防特搜中隊隊員孔垂翔自2015年時成立高雄繩索救援隊（簡稱KRRT），從初始的6人，吸引18名分別來自高雄前金、苓雅、鳳山、新莊與外縣市的消防分隊隊員加入，成為24人的大家庭。

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孔垂翔表示，比賽不等於救災,但它是讓人成長很好的藉口。KRRT在這2年來，除參加在比利時舉辦的「Grimpday2019」獲得世界第一外，9月在中國重慶舉辦的「繩命」、10月在高雄世運主場館、茂林國家風景區舉辦的「橋」都獲得優異成績。

成績當然並非靠運氣加持，這24名消防「大孩子」，憑著一股傻勁，在勤一休一的輪班生活中，利用休假時間，頭頂著日曬雨淋，足跡踏遍高雄、嘉義與台中山區，找尋著戶外與人工場地練習。

身手矯健的上攀下降，翻越屋頂、貓道，甚至是懸崖，這群消防員用繩索模擬每場災難來臨時，在分秒必爭下，用繩索將遇難者放進擔架救出。儘管練習多麼枯燥乏味，但社員笑著回應說，因為將風險降低，平安順利，這是每位救災人員的心願。

孔垂翔也說，來自各消防分隊的眾人聚在一起很不容易，所以KRRT一定要設定個目標；訓練時遇到失敗最棒了，失敗才會讓人成長，每場訓練完後大膽檢討彼此，讓每個人瞭解自己的缺點。