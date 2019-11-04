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哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

2019鼓山哈瑪星濱線祭周六、周日連續兩天在哈瑪星登場，活動先以重現1935年高雄港祭福船於代天宮祈福淨香踩街熱鬧開鑼，重達2噸福船吸引許多民眾攜家帶眷與遊客爭相合影拍照。

今晚在棧貳庫閉幕，由民政局副局長袁德明、鼓山區公所區長林福成，拋出漁網網住海洋五寶，象徵「滿載」「豐收」，祈求高雄市哈瑪星與鼓山漁民未來都能得到滿滿福氣，經濟活絡再造哈瑪星商圈的風華榮景。

閉幕儀式於週日下午6點舉行，由副局長袁德明、區長林福成象徵性灑出漁網，並高喊「滿載」、「豐收 」， 祈願高雄市民與哈瑪星漁民都能滿載豐收，

區長林福成區說，活動期間打造2噸重的漁船，成為行銷哈瑪星的重頭戲，更吸引許多民眾攜家帶眷與觀光客駐足拍照。

林福成說，「2019鼓山哈瑪星濱線祭」，安排多項藝術表演、文化巡禮、偉大航路等活動，讓參與民眾了解山的傳統文化及飽覽高雄港灣風景，民眾可以從不同的角度認識及回顧鼓山哈瑪星過去的榮景。

2019鼓山哈瑪星濱線祭周六、周日連續兩天在哈瑪星登場，活動先以重現1935年高...
2019鼓山哈瑪星濱線祭周六、周日連續兩天在哈瑪星登場，活動先以重現1935年高雄港祭福船於代天宮祈福淨香踩街熱鬧開鑼，重達2噸福船吸引許多民眾攜家帶眷與遊客爭相合影拍照。。圖／高雄市民政局提供
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2019鼓山哈瑪星濱線祭周六、周日連續兩天在哈瑪星登場，活動先以重現1935年高...
2019鼓山哈瑪星濱線祭周六、周日連續兩天在哈瑪星登場，活動先以重現1935年高雄港祭福船於代天宮祈福淨香踩街熱鬧開鑼，重達2噸福船吸引許多民眾攜家帶眷與遊客爭相合影拍照。圖／高雄市民政局提供
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哈瑪星漁民高雄港

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