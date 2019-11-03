衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠
2019-11-03 23:46
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
衛武營國家藝術文化中心開幕滿1周年，來館人次突破400萬人，票房銷售更可望在年底超過30萬人次，衛武營參考眾多使用者建議，2020年推出更多會員卡新申辦者優惠，除生活卡、青年卡消費累積滿額可免費續卡，超額點數也能讓親友免費加入衛武營卡友行列。詳情可查詢衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）。
此外，未來無限卡友更可憑卡及蓋章票券，免費兌換節目冊，並參與隱藏版專屬活動，2020年度限額100名的無限卡會員資格，將於11月7日上午11點起接受申辦。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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衛武營表示，目前包括生活卡、青年卡、無限卡等，都享有主辦節目購票折扣（生活卡9折、青年卡本人75折、無限卡友本人主辦節目免費票券1張）、駐店和官方商品9折起（部分折扣及優惠商品除外），並有專屬講座和工作坊等活動、早鳥優惠優先搶購等許多福利。
原本各項卡片累積「消費次數」滿12次以上，可免費續卡，明年起將改為累積「消費點數」滿額，即可免費續卡，持卡者購買場館演出的節目，或駐店消費1元即可累計1點，生活卡累積4800點、青年卡累積2400點，即可折抵2021年年費免費續卡，超過滿額點數可呼朋引伴，讓最多3位親友加入衛武營會員卡友行列。
至於重度藝文愛好者詢問度最高的無限卡，除專人開演前14天代訂主辦節目免費票券1張服務、自行加購票券9折優惠以外，明年起還可在主辦節目演出當日，憑卡以及蓋無限卡章之票券至演出廳院前台，免費兌換節目冊1本，場館也規畫無限卡友專屬活動。
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