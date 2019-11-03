高雄11月首周開出300職缺 咖啡烘焙、藏壽司等都在找人
高雄市11月第一周舉辦5場徵才，共有26家廠商釋出300個以上職缺，除多個保全員、清潔員及操作工等職缺，包括咖啡烘焙、藏壽司等都開缺，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。
勞工局就業訓練中心表示，11月5日（周二）下午2點到3點30分在三民就業服務站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），由心田綠地國際餐飲事業公司徵咖啡師3人、烘焙師3人，太子保全徵保全員15人、信實公寓大廈管理維護公司徵清潔人員15人、打腊人員6人，東京都保全公司徵安管員20人。
6日（周三）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），永信保全公司徵保全員5人，迅束企業徵清潔員8人、儲備幹部2人，信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，來來超商徵門市服務員8人、威合公司徵清潔員10人、打蠟員10人，義大汽車客運公司徵駕駛員10人，長華科技徵操作工35人。
7日（周四）上午9點30分到12點在勞工局5樓簡報室（高雄市前鎮區鎮中路6號5樓，07-8220790）由餐飲業「藏壽司」到站進行專案徵才，提供25名店長候補社員及店鋪限定社員職缺，月薪3萬3000元起。
同日（周四）下午2點到3點30分在小港區中厝里福安宮（高雄市小港區明聖街120巷7弄2號，07-8220790），由統一精工徵儲備站長5人、時薪人員10人，台灣士瑞克保全徵百貨商場保全員8人、停車場管理員3人、科技廠保全員3人，良安行徵切割員5人、司機兼作業員5人、清潔人員5人，高誠環保科技徵採樣員5人，三商家購徵儲備幹部4人、儲備店長1人，亨欣工業徵操作工25人，華鏞機械工業徵操作工19人。
8日（周五）下午2點30分到4點在加昌里活動中心（楠梓區壽民路16巷16號，07-3609521），統茂樹技徵硬體線路工程師5人，正新保全徵保全員9人，統一超食代公司徵現場作業員9人，日安環保工程徵清潔員10人，不老天使守護協會徵護士2人、居服員5人。
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