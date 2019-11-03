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迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35聯合報 記者蔡容喬／即時報導

2020年東京奧運進入倒數計時，比賽將在日本最熱的夏季7月底登場，醫界出身的日本參議員古川俊治及慶應義塾大學醫學部副部長安井正人，今在立委趙天麟安排下到訪高雄醫學大學，考察熱帶醫學與登革熱防治，為即將到來的2020東京奧運防疫做準備。

日本在2014年因境外移入，爆發70年來首見登革熱，造成上百名本土案例，因應2020東京奧運將有世界各國選手及觀光客赴日，日本嚴陣以待。高醫大校長鐘育志說，近幾年台灣與東南亞及其他國家交流頻繁，高醫大有熱帶醫學與傳染病研究中心，期提供台灣經驗，讓日方預先築起「銅牆鐵壁」，防堵登革熱發生。

古川俊治表示，過去日本登革熱大多是境外移入，近3年開始有本土個案發生，東京奧運舉辦時正值最熱的7月，面對氣候暖化的挑戰，日方希望能來聽聽台灣及高醫在登革熱的相關研究及治療經驗，以協助熱帶相關疾病的防治。

安井正人說，台日雙方有許多共同面對的問題，包括氣候暖化造成的熱帶疾病，人口老化的神經退化問題等，台灣有許多照顧熱帶疾病病人的臨床經驗，日方也在許多醫學科技上如人工智慧、機器模型進行醫藥開發等有所鑽研，希望未來雙方進行密切合作，未來也擴大學生及年輕研究者的交流及面向。

研究登革熱防治及疫苗的熱帶醫學與傳染病研究中心主任陳彥旭說，台灣登革熱防治近年來朝科學防疫發展，防疫技術領先東南亞各國，最近台灣也與美國合作研發登革熱疫苗，並與英國合作開發登革熱快速檢測晶片，希望未來民眾生命安全獲得更多保障，不再受登革熱威脅。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄本土登革熱在10月底暫時宣告解除警報，但目前境外移入案例高達62例，仍創下歷史新高，比本土案例57例還多，成為登革熱疫情的隱憂，官方與民間都應形成防疫共識，包括公部門持續監控防疫、民眾建立清除家戶周邊孳生源習慣等，才能防止本土登革熱再度爆發。

對於日本將在2020舉辦東京奧運，潘炤穎說，日本地理位置雖位於高緯度，也僅有白線斑蚊，但與國際交流頻繁，入境觀光客眾多，面臨登革熱境外移入的挑戰，是與高雄類似的，建議未來應加強機場檢疫，第一線就防堵病毒進入。

日本參議員古川俊治（前左三）、慶應醫學部副部長安井正人（前左四）到訪高雄醫學大學...
日本參議員古川俊治（前左三）、慶應醫學部副部長安井正人（前左四）到訪高雄醫學大學，與高醫教授、學者交流熱帶疾病防治及治療經驗。記者蔡容喬／攝影
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日本參議員古川俊治（左一）、慶應醫學部副部長安井正人（左二）到訪高雄醫學大學，了...
日本參議員古川俊治（左一）、慶應醫學部副部長安井正人（左二）到訪高雄醫學大學，了解高雄登革熱防治經驗。記者蔡容喬／攝影
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東京奧運登革熱高醫

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