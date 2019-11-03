替李昆澤站台 賴清德：高雄要八仙過海
2019-11-03 19:55
聯合報 記者蔡孟妤
／即時報導
立委李昆澤今晚在三民區寶德里廣場舉辦「咱的高雄、台灣的歌」晚會，總統蔡英文、行政院前院長賴清德陸續到場，兩人未同台。賴清德致詞說，民進黨總目標是蔡英文當選總統，國會立委過半，而高雄一定要八仙過海成功，李昆澤壓力較大，希望大家幫忙，他過關，高雄就八仙過海。
今晚會蔡英文和行政院前院長賴清德等人陸續到場，蔡英文約7點左右到場並致詞，7點半左右離開，賴清德則約7點39分左右到場，兩人錯開未同台。
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賴清德說，李昆澤別出心裁，邀出席者都要唱歌，如唱歌唱的好就當選，李一定當選，他很喜歡聽李唱陳昇的鼓聲若響。
賴說，以專業度來比，李也值得大家支持，他和李認識20多年，很欽佩他，他當過水電工，到當立委，始終和人民站一起。
賴說，民進黨總目標蔡英文當選，國會立委過半，而高雄一定要八仙過海成功，李壓力較大，希望大家幫忙，他過關，高雄就八仙過海。賴清德隨後並唱了一首「相思雨」，並接著和李昆澤一起唱「鼓聲若響」。
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