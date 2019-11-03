增進新住民親子互動 移民署辦溫馨「DIY 糖果屋」

2019-11-03 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



為了增進新住民家庭成員間的親子互動，移民署南區事務大隊金門縣服務站於近日接連2天在金門縣水頭商港旅客服務中心及金湖鎮公所舉辦「對家的想像──動手蓋 房子」親子活動，並邀請新加坡籍新住民洪梅蘭老師，和大家介紹新加坡的風俗民情，洪梅蘭也另外準備新加坡特色餅乾「蛋糕餅」，作為糖 果屋的裝飾品，讓「家」更增添異國風味!

這項溫馨的活動於昨日起一連2天展開，現場教導親子「DIY 糖果屋」，活動現場歡笑聲不斷，每位小朋友發揮天馬行空的創意，和爸爸媽媽一起用營養口糧、蛋白糖霜先蓋出房子的雛型、再以各種繽紛的糖果 巧克力裝飾，打造屬於自己夢想中的家。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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此外，針對明年的總統大選，金門縣專勤隊及服務站也藉由此次的活動宣導選舉相關法令內容，向新住民朋友說明「反賄選」的重要性以及常見賄選之各式態樣，避免因不諳法令而誤觸法網。