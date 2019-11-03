親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

刑事局警花成為台商小三？她喊冤不排除提告

滑翔機奪命！肇禍美籍男子20萬交保限制出境出海

增進新住民親子互動 移民署辦溫馨「DIY 糖果屋」

2019-11-03 17:59聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

為了增進新住民家庭成員間的親子互動，移民署南區事務大隊金門縣服務站於近日接連2天在金門縣水頭商港旅客服務中心及金湖鎮公所舉辦「對家的想像──動手蓋 房子」親子活動，並邀請新加坡籍新住民洪梅蘭老師，和大家介紹新加坡的風俗民情，洪梅蘭也另外準備新加坡特色餅乾「蛋糕餅」，作為糖 果屋的裝飾品，讓「家」更增添異國風味!

這項溫馨的活動於昨日起一連2天展開，現場教導親子「DIY 糖果屋」，活動現場歡笑聲不斷，每位小朋友發揮天馬行空的創意，和爸爸媽媽一起用營養口糧、蛋白糖霜先蓋出房子的雛型、再以各種繽紛的糖果 巧克力裝飾，打造屬於自己夢想中的家。

此外，針對明年的總統大選，金門縣專勤隊及服務站也藉由此次的活動宣導選舉相關法令內容，向新住民朋友說明「反賄選」的重要性以及常見賄選之各式態樣，避免因不諳法令而誤觸法網。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，期盼藉由此次的家庭教育宣導課程，透過「DIY 糖果屋」的親子活動,讓大朋友、小朋友在蓋房子的過程中，增進親子溝通。同時，服務站也藉由選舉法治教育宣導結合有獎徵答活動，讓新住民更加清楚「檢舉賄選、人人有責」的重要性，希望新住民能夠珍惜手中寶貴的一票，共同維護廉潔的選舉風氣。

移民署南區事務大隊金門縣服務站於昨、今日接連2天舉辦「對家的想像──動手蓋 房子...
移民署南區事務大隊金門縣服務站於昨、今日接連2天舉辦「對家的想像──動手蓋 房子」親子活動，大小朋友開心「DIY 糖果屋」，現場歡笑聲不斷。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站
分享
移民署南區事務大隊金門縣服務站辦「DIY 糖果屋」，大受好評。圖／移民署南區事務...
移民署南區事務大隊金門縣服務站辦「DIY 糖果屋」，大受好評。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站
分享

親子新住民金門

相關新聞

官Line快傳訊息 高市立委參選人費心經營打空戰

2019-11-03 00:43

新堀江商圈改名？ 高市府：範圍不同

2019-11-02 23:57

4國移工廚藝PK 泰國食神奪冠

2019-11-02 23:42

屏東家扶 向「隱藏爸媽」致謝

2019-11-02 23:41

鳳山車站2候車亭 加裝監視器

2019-11-02 23:38

高慈總扶弱並倡惜食 醜蔬果、即期食材變盛食

2019-11-02 23:22

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

高市國際美食PK大賽 四國移工廚藝大比拚

2019-11-02 19:51

紓決澎湖馬公市區停車窘況 南海立體停車場BOT開工動土

2019-11-02 18:50

2019高雄市眷村文化節開鑼 千人包春捲熱鬧滾滾

2019-11-02 18:23

2109六堆秋收祭起跑 客家文化之美盡在其中

2019-11-02 17:59

賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28

向「隱藏版爸媽」致謝意 家扶社工：最美麗的風景

2019-11-02 16:19

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜

2019-11-03 11:36

無力分攤經費 基隆河自行車道 騎到基隆就「斷」了

2019-11-02 23:37

田尾「台版波波草」遭破壞 原主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57

南方澳斷橋後交通恐打結 「假日攔截」是否可行

2019-11-02 21:55

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

祖孫遭輾斃今告別式 家屬盼立法別讓砂石車成馬路殺手

2019-11-02 22:12

北捷「心中山」綠色廊道 有國外fu

2019-11-03 00:18

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

世界12強棒球賽台日大戰倒數 台中洲際棒球場周邊交管

2019-11-03 10:44

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

洪孟楷競總成立大會 大咖齊聚站台輔選

2019-11-02 20:52

台灣燈會主燈「手護客家」 竹編打造

2019-11-03 00:12

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

基隆港「5輪會」如何留客在地消費 觀銷處長提解方

2019-11-03 13:16

美食新天地／鼎吉美味 鮮蚵、焢肉、滷大腸

2019-11-03 00:24

中和土地公文化祭 侯友宜一擲筊就聖筊

2019-11-03 11:37

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

比帥輸蔣萬安？何景榮：我要打敗他

2019-11-02 20:45

再和蔡英文同台 張宏陸：社後捷運拚4年動工

2019-11-02 21:54

5郵輪齊聚 基隆港今有盛況

2019-11-02 23:48

官Line快傳訊息 高市立委參選人費心經營打空戰

2019-11-03 00:43

食農體驗小旅行 農村與人文藝術結合 雙潭田野饗宴

2019-11-02 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top