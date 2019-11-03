好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



「怎麼有這麼多的海漂保麗龍」、「海漂垃圾也太多了吧」…金門縣各鄉鎮公所今天上午同步在各海灘舉辦年度秋季淨灘活動，清除海岸雜物、垃圾物品，總計有2562人參與，清理約9500公斤的垃圾，參與的民眾普遍都覺得現在的海漂垃圾越來越多，希望兩岸政府能一起來正視這個問題。

這項「秋季淨灘活動」於今日在金城鎮雄獅堡海灘、金湖鎮狗嶼灣海灘、金沙鎮后扁海灘、金寧鄉后沙出海口海堤及烈嶼鄉沙溪堡至復育公園一帶海灘舉辦，活動由縣府參議張瑞心、金沙鎮鎮長吳有家、金門國家公園管理處處長曾偉宏及環保局局長楊建立帶領地區志義工、軍方、社區民眾、民間團體、機關學校及台灣電力公司等一同參與淨灘活動。

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大夥由海岸清理至岸上，並使用淨灘回收竹子製成鉤子，將海漂保麗龍堆積較嚴重處共同協力完成清理，快速恢復原有景觀，所撿拾的垃圾亦利用ICC國際淨灘表格予以統計分類後，由垃圾車清運處理。

此次活動主場是金沙鎮后扁海灘，縣環保局表示，這裡位屬本縣東北角海岸一帶，海漂垃圾常隨著風向與海流不斷湧入，尤其是海漂保麗龍數量龐大，經常是堆積成河，嚴重影響環境觀瞻。

環保局表示，金沙鎮后扁海岸設有二座風力發電機，此次活動台灣電力公司以克盡企業公民的角色自我期許，並積極熱情共同參與回饋社會公益及環保活動，包括台電塔山發電廠廠長葉國佐、台電金門區處處長楊崇和與台電再生能源處課長邱福得都親自帶隊參與淨灘活動，並提供宣導品及樂團表演，希望透過淨灘活動，帶動更大的力量，使金門整體海岸環境品質能達到全面提升的效果。