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新住民海外培力分享 回馬其頓端出生魚片竟嚇到奶奶

2019-11-03 12:32聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

為培養新住民子女國際視野，今年暑假有207位獲選的新住民及其子女與學校師長、社工，在新住民發展基金補助下，讓新住民子女有機會回到爸媽的家鄉生活體驗及語文學習，他們的父母分別來自印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞等13個不同的國家，不僅增進與原生家庭的連結，也搭起新住民母國與台灣的文化橋梁。

這次獲選者林聿綸的爸爸來自北馬其頓，因處於內陸國家不靠海，所以沒吃過蝦蟹等海鮮，林說當她奶奶看著家人為她準備的生魚片時，覺得很不可思議，驚訝的說「生的魚可以吃？」這才驚覺發現原來有些歐洲人沒看過生魚片。

另外，馬其頓相當重視子女的教育，因此規劃以教育為主、生活文化為輔的實地參訪，父女兩人宛如研究學者般，細心考察兩國教育制度的差異，並深入瞭解馬其頓的人文歷史，不僅將台灣文化推廣到馬其頓，回國後也將古羅馬時代留下來的遺跡及歷史背景分享給同學。

內政部次長陳宗彥昨天出席，於屏東縣政府禮堂舉辦的成果發表會，並指出台灣目前的新住民朋友已超過55萬人，新住民子女約有42萬人，「新住民及其子女海外培力計畫成果發表會」，分享的成果相當多元，除有文化變遷歷程的探究，也有專案議題的探索。擁有跨國語言和多元文化資源的新住民及其子女，是我國的新國力。移民署這項海外培力計畫迄今已有979人參與，不僅可以提升國際視野及跨文化知能素養，更讓新住民及其子女了解自身優勢，開闊未來就業的視野。

內政部表示，今年的活動反應熱烈，總共收到210件申請，經甄選後錄取98組207人，包含家庭組87組、親師組8組、社會服務組2組及同儕主題組1組，有來自印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡、中國、加拿大、美國、英國、荷蘭及北馬其頓等13個國家的新住民家庭參與。

爸爸來自馬其頓，現在就讀臺中弘文國中二年級林聿綸分享「北馬其頓教育與生活文化」。...
爸爸來自馬其頓，現在就讀臺中弘文國中二年級林聿綸分享「北馬其頓教育與生活文化」。記者江國豪／翻攝
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爸爸來自馬其頓，現在就讀臺中弘文國中二年級林聿綸分享「北馬其頓教育與生活文化」。...
爸爸來自馬其頓，現在就讀臺中弘文國中二年級林聿綸分享「北馬其頓教育與生活文化」。記者江國豪／翻攝
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「新住民及其子女海外培力計畫成果發表會」昨天（2日）妤屏縣府大禮堂舉行。記者江國...
「新住民及其子女海外培力計畫成果發表會」昨天（2日）妤屏縣府大禮堂舉行。記者江國豪／翻攝
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