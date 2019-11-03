親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

菊島馬拉松 破風而行嚐遍在地美食

2019-11-03 11:46中央社 澎湖縣3日電

「2019菊島澎湖跨海馬拉松」賽，今天在陰涼舒適的天氣下，3000多名中外選手早上破風起跑，美麗海灣賽道沿途提供有60餘道在地美食，讓選手邊跑邊品嚐，最為特別。

菊島澎湖跨海馬拉松賽，今天早上7時由交通部觀光局長周永暉、澎湖副縣長許智富、行政院政務委員張景森與馬公市長葉竹林等人共同鳴笛後起跑，3000多名選手分別從西台古堡遊客中心展開跨島與跨海的馬拉松賽。

許智富感謝觀光局繼今年澎湖花火節之後，先後舉辦澎湖秋瘋季的國際海灣燈光節、菊島馬拉松賽等活動，讓今年的澎湖觀光客人數在10月份就突破120萬人次，創下歷史新高。

他並與張景森、周永暉異口同祝馬拉松賽順利成功，每名選手都是「破風手」，打破自己的記錄。

觀光局澎管處表示，菊島澎湖跨海馬拉松賽區分有42公里綠蠵龜組、21公里天人菊島、42公里海洋守護接力賽等，共計有選手3000多人參加。

其中，來自日本等外國選手有300人，其餘均來自國內各縣市與澎湖各1000多人，國內越野好手林義傑等也下場挑戰。來自高雄體育團隊等隊更穿著國旗裝、動物裝等前來參賽最為醒目，另有參加5公里的休閒競走組1000多人，則由馬公史蹟公園同步進行。

今年馬拉松賽事中，最特別的是由澎湖縣工策會配合馬拉松賽事在42公里全馬的賽道上，準備有12處的補給站，提供有60餘種澎湖在地的土魠魚、小管、花枝丸、白膜花生與洋香瓜等美食，讓選手們留下美好的回憶。

相關新聞

新堀江商圈改名？ 高市府：範圍不同

2019-11-02 23:57

4國移工廚藝PK 泰國食神奪冠

2019-11-02 23:42

屏東家扶 向「隱藏爸媽」致謝

2019-11-02 23:41

鳳山車站2候車亭 加裝監視器

2019-11-02 23:38

高慈總扶弱並倡惜食 醜蔬果、即期食材變盛食

2019-11-02 23:22

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

高市國際美食PK大賽 四國移工廚藝大比拚

2019-11-02 19:51

紓決澎湖馬公市區停車窘況 南海立體停車場BOT開工動土

2019-11-02 18:50

2019高雄市眷村文化節開鑼 千人包春捲熱鬧滾滾

2019-11-02 18:23

2109六堆秋收祭起跑 客家文化之美盡在其中

2019-11-02 17:59

賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28

向「隱藏版爸媽」致謝意 家扶社工：最美麗的風景

2019-11-02 16:19

新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」　

2019-11-02 12:27

高雄新堀江商圈遭疑更名 經發局：誤解商圈範圍

2019-11-02 12:18

暌違40年！中油「油人影展」重出江湖高雄文化中心展出

2019-11-02 11:52

如何找出毒癮人口？ 高市研議科技技術找人

2019-11-02 11:12

永續城鄉&綠能校園計畫博展覽會駁二登場 免費參觀

2019-11-02 09:20

最近的電影院在百里之外 恆春辦露天電影院稍解癮

2019-11-02 07:21

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08

首屆宜蘭鴨肉麵比賽得獎揭曉 熊咖哩勇奪「鴨料理王」

2019-11-02 17:40

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

二水跑水節熱鬧展開 獨一無二跑水馬拉松3日登場

2019-11-02 16:18

四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元

2019-11-02 17:23

假訊息勿當真 新北老人健保補助沒現金可領

2019-11-02 16:18

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

新北市府期盼公私合作 打造優良育兒環境

2019-11-02 14:10

評估賴嘉倫選情 黃國昌：高度樂觀

2019-11-02 15:36

基隆瑪陵野餐音樂派對 推廣七堵休閒農業適合親子遊

2019-11-02 19:19

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03

無力分攤經費 基隆河自行車道 騎到基隆就「斷」了

2019-11-02 23:37

南方澳斷橋後交通恐打結 「假日攔截」是否可行

2019-11-02 21:55

迎接建縣300年 彰化市公所籌辦秘密計畫

2019-11-02 15:36

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／台東獨居老翁餓3天昏倒！嚇死居家服務員

2019-11-02 17:07

千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57

祖孫遭輾斃今告別式 家屬盼立法別讓砂石車成馬路殺手

2019-11-02 22:12

今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26

台東在地食材廚藝大賽 GAYA酒店廚師奪社會組首獎

2019-11-02 17:30

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

花蓮秋天音樂盛事「穀稻秋聲」 稻浪與山谷間開唱

2019-11-02 18:23

苗栗縣危老重建推動師培訓認證通過率6成 他拿下滿分

2019-11-02 15:40

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28

秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊

2019-11-02 15:37

北捷「心中山」綠色廊道 有國外fu

2019-11-03 00:18

洪孟楷競總成立大會 大咖齊聚站台輔選

2019-11-02 20:52

2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜

2019-11-03 11:36

資優女與外婆遭輾斃今告別式 沈智慧：修法遏憾事發生

2019-11-02 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top