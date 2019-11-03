菊島馬拉松 破風而行嚐遍在地美食

2019-11-03 11:46 中央社 澎湖縣3日電



「2019菊島澎湖跨海馬拉松」賽，今天在陰涼舒適的天氣下，3000多名中外選手早上破風起跑，美麗海灣賽道沿途提供有60餘道在地美食，讓選手邊跑邊品嚐，最為特別。

菊島澎湖跨海馬拉松賽，今天早上7時由交通部觀光局長周永暉、澎湖副縣長許智富、行政院政務委員張景森與馬公市長葉竹林等人共同鳴笛後起跑，3000多名選手分別從西台古堡遊客中心展開跨島與跨海的馬拉松賽。

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許智富感謝觀光局繼今年澎湖花火節之後，先後舉辦澎湖秋瘋季的國際海灣燈光節、菊島馬拉松賽等活動，讓今年的澎湖觀光客人數在10月份就突破120萬人次，創下歷史新高。

他並與張景森、周永暉異口同祝馬拉松賽順利成功，每名選手都是「破風手」，打破自己的記錄。

觀光局澎管處表示，菊島澎湖跨海馬拉松賽區分有42公里綠蠵龜組、21公里天人菊島、42公里海洋守護接力賽等，共計有選手3000多人參加。

其中，來自日本等外國選手有300人，其餘均來自國內各縣市與澎湖各1000多人，國內越野好手林義傑等也下場挑戰。來自高雄體育團隊等隊更穿著國旗裝、動物裝等前來參賽最為醒目，另有參加5公里的休閒競走組1000多人，則由馬公史蹟公園同步進行。

今年馬拉松賽事中，最特別的是由澎湖縣工策會配合馬拉松賽事在42公里全馬的賽道上，準備有12處的補給站，提供有60餘種澎湖在地的土魠魚、小管、花枝丸、白膜花生與洋香瓜等美食，讓選手們留下美好的回憶。