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官Line快傳訊息 高市立委參選人費心經營打空戰

2019-11-03 00:43聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市立委參選人為了勝選，大打「空戰」，臉書、官Line、YouTube頻道，多經營得愈來愈賣力，本來就重視的人，現在更費心，有些過去較著重「打陸戰」貼近選民的參選人，最近也紛加強各種網路運作，尤其是官Line的經營，希望以最快的速度把要傳達的訊息傳送出去。

高雄市8位現任立委，到去年止，少數沒有開通官Line，重點放在臉書，今年以來，官Line不但開通，內容也多元；自己舉辦的活動、與選民交流、直播、新的宣傳品，都會上傳官Line，很多支持者轉傳的速度也比臉書快。

立委趙天麟的官Line經營已有相當時日，團隊的腦筋也動得快，例如萬聖節時透過官Line與好友分享照片變身的樂趣，好友上傳照片，小編就幫忙把照片搞怪變身，增加趣味性。行政院前院長賴清德2日到高雄為他打氣，他和團隊在官Line宣布給一個貼圖，就「偷偷」告知「賴神」在哪裡，提高官Line好友探尋賴清德行蹤的好奇。

立委邱議瑩為了募小額款，製作限量的「登真毛巾」，一上官Line宣傳，募款頗順利。3日蔡英文總統要到她的選區的寺廟參香，走訪基層，很多支持者是看她的官Line得知消息的。

國民黨立委參選人陳麗娜很用心經營官Line「麗娜咖啡館」，她因競選經費有限，10月初在官Line貼文徵求可以免費掛看板的牆面，不到一個月，徵到了119處。「麗娜咖啡館」平時會放各種生活訊息，遇到重要議題則把論述完整呈現，藉著手機轉傳速度，她的支持者可以在短時間內了解她的想法。

高雄市民進黨立委參選人趙天麟的官Line經營已有相當時日，內容活潑。圖／翻攝趙天...
高雄市民進黨立委參選人趙天麟的官Line經營已有相當時日，內容活潑。圖／翻攝趙天麟官Line
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高雄市民進黨立委參選人邱議瑩加強官Line經營。圖／翻攝邱議瑩官Line
高雄市民進黨立委參選人邱議瑩加強官Line經營。圖／翻攝邱議瑩官Line
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國民黨立委參選人陳麗娜很用心經營官Line「麗娜咖啡館」。 圖／翻攝「麗娜咖啡館...
國民黨立委參選人陳麗娜很用心經營官Line「麗娜咖啡館」。 圖／翻攝「麗娜咖啡館」
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咖啡館賴清德

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