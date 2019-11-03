官Line快傳訊息 高市立委參選人費心經營打空戰

2019-11-03 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市立委參選人為了勝選，大打「空戰」，臉書、官Line、YouTube頻道，多經營得愈來愈賣力，本來就重視的人，現在更費心，有些過去較著重「打陸戰」貼近選民的參選人，最近也紛加強各種網路運作，尤其是官Line的經營，希望以最快的速度把要傳達的訊息傳送出去。

高雄市8位現任立委，到去年止，少數沒有開通官Line，重點放在臉書，今年以來，官Line不但開通，內容也多元；自己舉辦的活動、與選民交流、直播、新的宣傳品，都會上傳官Line，很多支持者轉傳的速度也比臉書快。

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