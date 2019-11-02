高慈總扶弱並倡惜食 醜蔬果、即期食材變盛食

2019-11-02 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市慈善團體聯合總會（簡稱「高慈總」）今（2）日在高市台糖物流區舉辦「暖心扶弱」活動，特別的是，這項活動還與「惜食」行動同時進行，將賣相不佳的「醜蔬果」、即期食物轉換為盛食，邀請上千個社團、弱勢家庭一起品嚐。

高慈總表示，近年積極推動惜食及續食的弱勢家庭服務，設資源流通管道，讓食物發揮原有價值來照顧弱勢，期達成「照顧弱勢家庭」、「社區資源整合」、「食物不浪費」的目標，也期望能號召更多企業參與社會公益，公私攜手帶給弱勢家庭更多關懷及支持，也帶動更多企業及社會大眾一起響應公益。

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2日的「千人惜食饗宴．攜手暖心扶弱」活動，高慈總結合家樂福文教基金會、台灣食物銀行聯合會、台灣全民食物銀行協會、新和興海洋企業、立瑞畜產、升陽農產、台灣毅明實業、海濱海產...等，企業公司和團體捐贈食物(材)，包括被歸為賣相不佳的彩椒、南瓜、高麗菜、大黃瓜、紅蘿蔔等，加上即期冷凍魚、堅果、吐司，由國立高雄餐旅大學廚藝學院中餐廚藝系主任陳正忠率領「社會服務聯合團隊」師生協助製作創意美食，醜蔬果、即期食品轉換成8道「圓滿惜福餐點」，讓到場的民眾享用。參加活動的民眾則要自備「非一次性使用」的餐具，達到「減塑」、「減廢」目的。