疑選舉濫用行政資源 高市：應里長邀約致意

2019-11-03 01:57 中央社 高雄2日電



民進黨高雄市議員簡煥宗今天指控市府首長搭乘公務車前往國民黨立委參選人競選總部啟用典禮，濫用市府資源跑選舉行程。民政局聲明，局長曹桓榮是里長邀約才抽空前往短暫致意。

國民黨籍立委參選人陳麗娜今天在小港區舉辦與總統參選人韓國瑜聯合競選總部成立典禮。簡煥宗發布新聞稿指出，接獲民眾爆料提供照片、影片，顯示民政局長曹桓榮搭乘公務車到現場，他批評違反行政中立、濫用行政資源。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

簡煥宗根據民眾提供畫面，以及國民黨高雄市黨部直播畫面指出，曹桓榮搭乘公務車到場，且違停在路邊等待，還有其他公務車也違停在速食店門口。不滿濫用市府資源跑選舉行程，他呼籲市府團隊謹守行政中立，因為濫用公務車跑選舉行程，用的是民脂民膏，更違反公務員行政倫理。

民政局在媒體群組聲明，曹桓榮上任以來以市政公務行程為重，依然在假日安排公務行程，因眾多里長及地方人士盛情邀約，加上是小港女婿，在眾多假日市政公務行程中抽空前往短暫致意。