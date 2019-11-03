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疑選舉濫用行政資源 高市：應里長邀約致意

2019-11-03 01:57中央社 高雄2日電

民進黨高雄市議員簡煥宗今天指控市府首長搭乘公務車前往國民黨立委參選人競選總部啟用典禮，濫用市府資源跑選舉行程。民政局聲明，局長曹桓榮是里長邀約才抽空前往短暫致意。

國民黨籍立委參選人陳麗娜今天在小港區舉辦與總統參選人韓國瑜聯合競選總部成立典禮。簡煥宗發布新聞稿指出，接獲民眾爆料提供照片、影片，顯示民政局長曹桓榮搭乘公務車到現場，他批評違反行政中立、濫用行政資源。

簡煥宗根據民眾提供畫面，以及國民黨高雄市黨部直播畫面指出，曹桓榮搭乘公務車到場，且違停在路邊等待，還有其他公務車也違停在速食店門口。不滿濫用市府資源跑選舉行程，他呼籲市府團隊謹守行政中立，因為濫用公務車跑選舉行程，用的是民脂民膏，更違反公務員行政倫理。

民政局在媒體群組聲明，曹桓榮上任以來以市政公務行程為重，依然在假日安排公務行程，因眾多里長及地方人士盛情邀約，加上是小港女婿，在眾多假日市政公務行程中抽空前往短暫致意。

國民黨

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