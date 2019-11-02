隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市鼓山區「2019哈瑪星濱線祭」今天在哈瑪星登場，從哈瑪星代天宮祈福淨香活動開始，緊接著藝鼓陣、跳鼓陣、醒獅團、表演團體、高雄熊、海洋五寶、日本民俗、傳統和服與太鼓隊等踩街登場，一到到棧貳庫，展現昔日哈瑪星的風土民俗。

代天宮是哈瑪星很重要的信仰中心，主辦的鼓山區公所為今天活動準備的祈福卡和平安符，都由代天宮五府千歲香爐過爐、加持過，索取祈福卡的民眾可將心願寫在祈福卡上，擊掛在福船上，活動結束後，主辦單位將把祈福卡送到代天宮祈福火化。

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參與籌畫 「2019哈瑪星濱線祭」的鼓山區長林福成表示，這次活動特別結合哈瑪星文化特色，包括港祭踩街、濱線音樂會、文化巡禮導覽、文史教室，另加入Cosplay、街頭藝人、闖關遊戲、街舞，而且可免費搭船遊港等內容，讓大家感受哈瑪星今昔的魅力。

透過「哈瑪星濱線祭」，高雄市政府希望更多人看到鼓山區的特色景點，包括十八王公廟前斜坡道彩繪藝術、西子灣夕照、從駁二、香蕉碼頭、新濱碼頭、棧貳庫、白色旋轉木馬、公園路橋天空雲臺、鐵道博物館、哈瑪星社區、鼓山渡輪站、舊打狗驛故事館、高雄港港史館、鼓山漁市場、漁人碼頭、雄鎮北門、日治時代的軍事山洞、中山大學、英國領事館、柴山、壽山動物園、忠烈祠、登山街60巷的時空廊道溜滑梯等；除了哈瑪星及周邊的景點，鼓山區還有市立美術館園區、自強新村、內惟李氏古宅等值得參觀走訪之處。

「濱線祭」102年和103年曾舉辦過，隔了4年今年再辦，民政局、鼓山區公所希望為高雄的觀光注入更多能量。 今天到場參加活動的民政局長曹桓榮說，「濱線祭」是抱著懷舊的心情回顧哈瑪星濱線過往風華，期待這樣美好的記憶永遠延續下去，更盼再造哈瑪星商圈的榮景。