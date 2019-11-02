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影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26聯合報 記者賴郁薇／即時報導

前行政院長賴清德今天上午在台南，與蔡英文總統合體同框，下午趕場直搗高雄，並深入綠營視為艱困選區的左楠區，替民進黨籍立委劉世芳輔選，繼續被追問「蔡賴配」可能性，賴只回應，身為民進黨員，替總統助選、立委輔選都是責任，一定全力以赴，跟其他職務無關。話鋒一轉，賴也表示，只要劉世芳能拿下左楠區1席立委，相信絕對有助民進黨拿下過半立委席次。

高雄市立委競爭激烈，民進黨力保8席。賴清德坦言，左楠區對民進黨而言，選情相對困難，但只要劉世芳當選，意味高雄市8席民進黨提名立委候選人都有機會當選，對民進黨立委席次過半相當有幫助，也相信以劉世芳問政口碑，能讓她突破艱困選區。

劉世芳也表示，只要能拿下左楠區，相信民進黨就能突破「韓國瑜障礙」，力求民進黨國會席次過半。

賴清德走訪楠梓德民黃昏市場，群眾大喊「賴清德加油」，頻頻要求合影、簽名，賴也大方握手致意，甚至有攤商送上花生、及象徵「包中」的肉粽，希望「好事會發生」。賴清德直說，地方氣氛非常熱烈，民進黨絕對有信心，「繼續加油、繼續努力」。

賴清德今連趕台南、高雄輔選，結束楠梓德民黃昏市場行程後，預計趕回台南。

賴清德今下午到楠梓德民黃昏市場替立委劉世芳輔選。記者賴郁薇／攝影
賴清德今下午到楠梓德民黃昏市場替立委劉世芳輔選。記者賴郁薇／攝影
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賴清德今下午到楠梓德民黃昏市場替立委劉世芳輔選。記者賴郁薇／攝影
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民進黨賴清德劉世芳

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