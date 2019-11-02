高市國際美食PK大賽 四國移工廚藝大比拚
2019-11-02 19:51
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
高雄楠梓加工區今天有場別開生面的國際美食PK大賽，吸引越南、泰國、菲律賓及印尼四國移工組隊競比廚藝，現場各式美味料理競相噴香，流露濃濃異國風情，最終由來自泰國的「流浪食神」隊，以招牌菜紅咖哩雞奪下冠軍！
高雄楠梓加工區是高雄移工的重鎮，其中菲律賓籍移工就高達1萬6千多人，高雄市勞工局為表達對各國移工的關懷，繼舉辦藤球等競賽活動後，今天並在楠梓加工出口區舉辦菲律賓文化活動暨國際美食PK大賽，透過「面具嘉年華」及創意料理競技，增加多元族群的交流。
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前來參加活動的移工十分熱情，不少人戴上微笑面具，上台哼唱搖擺，體驗菲律賓面具節慶的歡樂氛圍，好多人更打開手機直播放送，分享給遠地親友。
重頭戲是國際美食PK大賽，共有菲、越、印、泰四國移工組隊拚戰，現場烹調薑黃飯、咖哩、菲律賓炸春捲、檸檬豬肉、奶油蝦等美味，每道都令人食指大動。
高雄市勞工局局長說，高雄市長韓國瑜對移工的權益非常重視，勞工局今年除加強移工宿舍的查察與改善外，也辦理一系列的運動、休閒及文化活動，未來將更致力推動多元族群的交流。加工出口處主祕吳德張則說，移工朋友解決台灣缺工的問題，對台灣經濟的貢獻居功厥偉。
這場專為移工舉辦的活動，還安排許多闖關遊戲、有獎徵答及摸彩，獎項包括電視機電子鍋及網卡，讓大家收獲滿滿。
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