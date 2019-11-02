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紓決澎湖馬公市區停車窘況 南海立體停車場BOT開工動土

2019-11-02 18:50聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

澎湖縣長賴峰偉今天出席「南海立體停車場開工動土」典禮，祈願工程平安順利，並期許停車場111年完工後，提供充足停車位，紓解馬公市區停車問題，提升澎湖市區生活機能及商業活動，帶動周邊觀光發展。

南海立體停車場興建總經費約5.4億元，建築規模為地上四層的鋼筋混凝土建築物，建築設計導入在地人文、風景、歷史及生態並與地處環境為共生的理念，以天人菊為主體表象。並將天人菊的豐富色彩融入設計，再加入燕鷗、文石、玄武岩及雙心石滬的女特色意象。設置400席小客車停車位及150個機車位，預計111年完工啟用。

賴峰偉表示，馬公市區道路狹窄，各式車輛近11萬輛，但地下停車場、路外、路邊停車位才2100個，停車空間明顯不足。希望南海立體停車場完工後，滿足市區停車需求，結合美食、零售及休閒娛樂百貨商場，提供高品質的公共設施服務，創造在地就業機會，促進觀光產業加值升級。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲表示，南海碼頭是澎湖休閒娛樂集中地，有旅客服務中心、飯店、電影院及海鮮街，南海立體停車場將提供遊客及鄉親更便利停車環境，解決南海碼頭停車問題。

南海立體停車場BOT案由澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，在107年10月26日簽訂「澎湖縣南海立體停車場興建、營運暨移轉案合約」。歷經一年多完成多目標審查、基礎設計審查、都市設計審議、建築執照審查，今天開工動土，目標打造一座全新的多目標使用立體停車場，並結合百貨零售、餐飲、娛樂及文創市集等社區型商城。

澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。圖／澎湖縣政府...
澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。圖／澎湖縣政府...
澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖縣長賴峰偉出席「南海立體停車場開工動土」典禮，期許停車場111年完工後 可提...
澎湖縣長賴峰偉出席「南海立體停車場開工動土」典禮，期許停車場111年完工後 可提供充足停車位，紓解馬公市區停車問題。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。
澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。
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澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。圖／澎湖縣政府...
澎湖縣政府與嘉陽資產管理公司，舉行「南海立體停車場開工動土」典禮。圖／澎湖縣政府提供
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停車場南海澎湖

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