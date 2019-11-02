隱藏版父母一路陪伴 屏東家扶辦相見歡

2019-11-02 20:49 中央社 屏東縣2日電



屏東家扶中心今天在大路觀主題樂園舉辦一年一度的認養人與認養童相見歡，不少認養人一路陪伴受助孩子長大，關心著孩子們的日常，被認養童視為「隱藏版的爸媽」。

今天的相見歡共有130名認養人、認養童及家屬齊聚一堂，活動不僅讓雙方有更多的互動與認識，也讓彼此有更多的交流，且透過這股愛與善的交流，鼓舞受幫助的孩童。

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屏東家扶中心主任傅敏峰表示，相見歡是一年一次認養人與孩子歡聚的時刻，雖然每位受助的孩子會在每半年寫信與認養人做連繫，但只透過信件的維繫，有些認養人仍會掛念，唯有實際見到自己所認養的孩子是否長高、健康，才會放下心中的擔憂。

傅敏峰說，許多受助孩子經常也向社工提起，是不是有機會能夠和自己的認養人見面，希望可以當面向他們說一聲謝謝，以表達心中的感激。

這次相見歡活動中，除了有年年參加的熟面孔外，也有許多第一次參與活動的認養人，他們有人帶點心，有人帶新鞋，現場滿是溫馨。

67歲的吳爺爺，已是第10年參加認養相見歡活動，他認養5個孩子，2個已完成學業投入職場；從鐵路警察退休的楊仲庭14年前，聽到同事分享自己是接受家扶扶助長大的孩子，當了警察後也成為一名認養人，深受感動加入認養人行列。

14個年頭裡，無論自身是否有碰到困難，仍持續不間斷的一路陪伴這群弱勢家庭孩子，楊仲庭表示，每個孩子的未來都有無限希望，因此不能夠讓孩子們因為家中的經濟因素，而失去了向上的動力。

目前就讀國中2年級的小如，來自單親家庭，自小父母離異，由母親扶養她與哥哥姐姐4人，從未感受過父愛的小如表示，在被「楊叔叔」認養的這14年來，一直將「楊叔叔」視為隱藏版的父親，雖然無法時時刻刻的陪伴在她身旁，但總是默默的對她關心和付出，而且不求回報，讓她十分的感激。