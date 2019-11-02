2019高雄市眷村文化節開鑼 千人包春捲熱鬧滾滾

2019-11-02 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



「2019年高雄市眷村文化節」今、明兩天在鳳山原海軍明德訓練班熱鬧登場，高雄市副市長葉匡時與高雄市高縣眷村文化發展協會榮譽理事長劉德林主持開鑼，重頭戲是「千人包春捲」。今年已是第13屆眷村文化節，以「村記老字號」為主題，系列活動包括眷村嘉年華、眷村文物展、園區導覽、闖關活動、眷村美食及文創攤位等。

明德訓練班大操場今天湧入千餘人，熱鬧滾滾。今年的眷村文化節是第13屆，每年主題推陳出新，希望以豐富活潑又有深度的方式來推廣眷村文化。劉德林表示，感謝市府對眷村文化的重視，眷村文化節舉辦迄今13年，每年總是湧入大批民眾共襄盛舉，顯示對眷村文化的熱愛，也歡迎大家來高雄認識眷村竹籬笆文化。

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「千人包春捲」活動充滿懷舊風，文化局表示，包春捲一方面圓型的春捲皮象徵團圓，另一方面是眷村口味的春捲，有別於加花生粉的台式口味春捲，各有風味。由於早期眷村生活物質較缺乏，眷村口味春捲內餡主要是用豆芽菜炒豆干與肉絲，簡單的內餡也象徵眷村刻苦耐勞的精神。

除了主辦單位準備的春捲料，參加活動的民眾還自備食材和眷村菜餚。好久不見的眷村老鄰居，親切的問候彼此，帶著第三代來感受眷村味。