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2109六堆秋收祭起跑 客家文化之美盡在其中

2019-11-02 17:59聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成-六堆秋收祭」，今天起在屏東縣六堆客家文化園區登場，透過傳統客家祭儀的進行，展現台灣客家文化多樣貌，今年秋收祭以農村意象為主題，開幕式「客家好笠HIGH-千人彩繪斗笠」是重頭戲， 現場伴著千頂斗笠與客家傳統花布海，呈現一幅溫馨壯麗的大地秋收美景，上千民眾和屏科大國際學生參與。

客家文化發展中心主任何金樑說，每年10月至11月期間，中心與高屏六堆12鄉區會共同辦理「六堆客家秋收祭」活動，從腳下的這一片土地開始，跨到生活、文化、生態、產業各個層面，讓人感受客家人歲時生活的智慧；今年秋收祭主題是「古早農村」，特別找出中心數位典藏老照片，透過照片回憶早期農村的情景，還會導入文化體驗活動，讓客家文化融入生活，並透過音樂歌謠、寫生、田園採菜、食福宴時收集的聲音，傳承客家文化。

開幕活動除了邀來賓在竹片上寫下祈福語，再將祈福竹片懸掛大型裝置藝術斗笠上，象徵今年六堆地區大豐收、好運延年，「千人彩繪斗笠」活動有來自英國、印尼、蒙古、史瓦帝尼、尼泊爾等國的屏科大學生和民眾參與，主辦單位說，今年以農村意象為主題，特別舉辦傳統客家竹編斗笠彩繪，讓大家繪製獨一無二、專屬自己的客家斗笠，開放報名2天600組、1200頂很快就額滿。

主辦單位說，六堆秋收祭系列活動至16日止，會場打造一處「古早農村」竹編裝置藝術區，假日除了有優質客家藝文表演，還有「Hakka好手藝DIY」活動，每日推出一樣手作體驗，如拼貼檳榔扇、醃嫩薑、製作瓶子菜、製作花布燈籠、彩繪紙傘等，9日下午有六堆最鬧熱彩妝遊行活動，16日活動尾聲安排120桌「客家食福宴」，邀六堆高樹鄉有27年資歷的主廚何文山師傅，重現10道客家傳統古早味料理，詳情可上官網查詢。

由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成-六堆秋收祭」，今天起在屏東縣...
由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成-六堆秋收祭」，今天起在屏東縣六堆客家文化園區登場，參與彩繪斗笠的屏科大國際學生，開心戴上獨一無二的客家斗笠。記者潘欣中／翻攝
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由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成-六堆秋收祭」，今天起在屏東縣...
由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成-六堆秋收祭」，今天起在屏東縣六堆客家文化園區登場，透過傳統客家祭儀的進行，展現台灣客家文化多樣貌，「千人彩繪斗笠」吸引爆滿民眾。記者潘欣中／翻攝
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由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成-六堆秋收祭」，今天起在屏東縣...
由高雄、屏東六堆12鄉區合辦的「2019秋糧好收成-六堆秋收祭」，今天起在屏東縣六堆客家文化園區登場，透過傳統客家祭儀的進行，展現台灣客家文化多樣貌。記者潘欣中／翻攝
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客家文化屏東縣

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