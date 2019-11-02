賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



前行政院長賴清德今午赴高雄陪同第六選區立委參選人趙天麟掃街拜票，一行人徒步走在鼓山區內惟黃昏市場內，短短約300公尺即走了近半小時，沿道熱情攤商送上包子、粽子、大蒜及菜頭等物，加油、凍蒜聲不絕於耳。

賴清德下午3點20分左右扺達高雄內惟派出所，與在地民代里長會合後，偕立委參選人趙天麟走向對街的內惟市場拜票，同選區的市議員李喬如、簡煥宗及黃文益等人都來助陣。

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高雄第六選區這次參選爆炸，除國民黨及民進黨提名的候選人陳美雅及趙天麟外，無黨籍人士亦相繼表態參選，戰火如雲。挾有現任優勢的趙天麟今午獲賴清德陪同掃街，沿道不錯過任何與選民握手的機會。

民進黨總統黨內初選過後，賴清德睽違政壇一段時間，近日他出面積極為黨內人士輔選，魅力不減。今午他走入內惟市場，不少婆婆媽媽爭相合影，有人還喊「賴清德凍蒜」。