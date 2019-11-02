影／台東獨居老翁餓3天昏倒！嚇死居家服務員
2019-11-02 17:07
聯合報 記者尤聰光
／即時報導
台東大武一名76歲蕭姓老翁，疑3天沒進食餓昏自家客廳，居家服務員訪視見狀誤以為老翁過世，緊急通報村長，幸經警方和消防人員查看，發現老翁還有反應，但四肢無力，送往馬偕醫院治療。目前已有縣府社會處介入，並雇請看護照護。
「村長、村長，死人了！」大武村長董炎輝表示，日前1名尤姓居家服務員神情緊張的跑進家裡表示有人死了，他急忙跟著居服員前往現場，並立即打電話給警方及消防隊，發現是蕭姓獨居老翁倒在客廳裡，一動也不動，等消防人員趕到後，呼喚老翁，老翁才反應過來，讓大家鬆了口氣。
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董炎輝說，蕭姓老翁一個人獨居，妻子及收養的一個女兒長期住在屏東，20年來沒和老翁聯繫，他幫老翁向鄉公所申請為中低老人戶，平時會有居家服務員和他去訪視；而當天老翁表示自己可能胃口不太好，所以有3天沒有進食了，走著走著就昏倒過去。
尤姓居服員表示，老翁曾發生車禍腦部有開過刀，並有失智的傾向，當天訪視老翁時打開家門就看到老翁倒在地面上，叫也叫不醒，當下她真的嚇死了！不斷一邊禱告，一邊跑去找村長求助，還好老翁最後有醒過來。
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