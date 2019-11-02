洪恒珠參選、藍營虎視眈眈 鍾佳濱突圍打團結、政績牌

2019-11-02 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



立法委員屏東縣第一選區多人參選，尋求連任的民進黨立委鍾佳濱，因立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠退黨參選，陷入內憂外患的處境；鍾佳濱今天舉行競選總部進駐茶會，包括前縣長曹啟鴻、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、立委周春米一致砲轟韓國瑜外，也呼籲支持民進黨唯一提名的鍾佳濱，挺台灣挺屏東，2020年台灣要贏，屏東要先贏。

屏東縣第一選區除了民進黨提名鍾佳濱、國民黨提名葉壽山外，還有立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠、一邊一國潘偉龍、無黨籍屏東縣議員蔣月惠、屏東縣後備司令部前司令黄冬輝等人可能參選，成為全國矚目的超級戰區；鍾佳濱說，選民要支持可和小英總統一起捍衛台灣民主、且會當選的候選人，集中選票才不會保送對手，不管有幾人參選，自己都要跑第一，才能確保當選。

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前縣長曹啟鴻表示，屏東縣有五顆星優秀縣長、公督盟公民評鑑優秀立委鍾佳濱、蔡英文總統是李登輝總統以來執政成績最好的總統，2020年要用選票繼續支持來自屏東的蔡英文總統、唯一支持鍾佳濱連任，票源不要被分散；不分區立委周春米表示，屏東人要唯一支持民進黨提名的鍾佳濱連任，讓「我屏東我驕傲」繼續發光發熱。

鍾佳濱的台語發音與沖咖啡接近，新竹市長林智堅說，自己平時喜歡手沖咖啡，沖咖啡有2個關鍵，一個是咖啡豆要新鮮，一個是經驗功夫。鍾佳濱有完整地方歷練與經驗，在擔任教育及文化委員會委員爭取許多福利，包括0至6歲育兒津貼、平價幼托園所等，新竹市民受惠，屏東縣民也受惠；屏東縣是蔡英文總統故鄉，屏東不能漏氣，要支持民進黨提名人，作伙拼國會過半。

鍾佳濱用3個小故事，包括老農喪葬救助10.2萬元、小吃店綁特定新聞台、在馬來西亞台商餐會上被要求撤國旗等，說明蔡總統、行政院長蘇貞昌積極捍衛台灣主權、民主自由重要性及為人民謀取福利，呼籲2020年用選票繼續支持維護台灣主權的蔡英文總統、支持台灣人的民進黨。

縣長潘孟安表示，台灣人要以香港為借鏡，不要相信一國兩制、九二共識，2020年要用選票悍衛祖先所留下給我們的自由民主，支持腳踏實地的蔡英文總統、屏東的代言人鍾佳濱，而不要被喊口號、亂開支票的人所矇騙。