慰古寧頭戰役英靈 是否撿骨地方看法不一

2019-11-02 18:05 中央社 金門縣2日電



古寧頭戰役70週年戰役紀念活動落幕，但當地人認為古戰場地底下仍有遺骸，而發起「撿骨」行動，期盼兩岸英靈安息；但也有人質疑，亡魂已沉睡70年，沒有必要再干擾祂們。

1949年10月25日凌晨共軍在古寧頭一帶登陸，與國軍激戰3天3夜，4000多名共軍與2000多名國軍魂斷古寧頭。由於戰況太激烈，屍體來不及掩埋，今年重返金門的老兵謝國寶說，有好幾千具屍體曝露在海邊。而綜合其他參戰老兵口述，觀音亭、林厝、北山一帶的池塘、古井、糞坑全被屍首填滿。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不少老百姓被動員協助掩埋屍體，安岐居民周麗紅曾聽高齡90歲的父親說，那時分不清國軍共軍，也不在乎怕不怕了，就是一直抬屍體埋葬。

除了軍方和佛教界會在戰役紀念日舉辦法會，超渡陣亡將士亡魂，每年農曆7月8日，古寧村民也會祭拜陣亡的國共兩軍官兵，祈求境內平安。小小的村落裡更是隨處可見將軍廟，不分國共一併祭拜，在在顯示村民敬畏的心。

民政處副處長許慧婷引用金門前司令官胡璉著作「金門憶舊」說，民國42年軍方就已完成包括古寧頭戰役在內新墳舊塚的遷葬移靈，在太武公墓蓋了3座千人塚。現今土地裡即便殘留遺骸，應該只是少數；就算完成撿骨，還必須符合殯葬法規，靈骨塔的安放地點也要考量村民感受。

縣府官員提到實務上的困難說，「找怪手挖1公尺、2公尺還是8公尺？地主同不同意？」金門地質淺薄，骸骨應早已挖掘完畢。官員說，何況陣亡軍人已沉睡了70年，「這樣的干擾，對祂們公平嗎？」

金門戰役陣亡將士安奉協會理事長楊松發自稱「喝國民黨奶水、吃共產黨砲彈長大」，他說，雖然兒時生活不好過，但古寧頭戰役保住了台灣，現在大家日子過得這麼好，「我們有沒有跟『祂們』說聲謝謝呢？」

楊松發成立協會的初衷，就是尋找兩岸戰士骸骨，讓祂們的靈魂得以安息。3年來，協會累積民眾的小額捐款新台幣150萬元，將做為撿骨成本；另需300萬元購買土地，放置骨灰罈。

楊松發早已購置4個貨櫃和40個骨灰罈，但苦於缺少資金，「撿骨」行動遲遲未能展開。他說:「撿了，沒地方放，怎麼辦？」撿骨只是要發出不一樣的聲音。