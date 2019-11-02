親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陽明高中校慶變抗議事件 其一導火線是「早自習」

慰古寧頭戰役英靈 是否撿骨地方看法不一

2019-11-02 18:05中央社 金門縣2日電

古寧頭戰役70週年戰役紀念活動落幕，但當地人認為古戰場地底下仍有遺骸，而發起「撿骨」行動，期盼兩岸英靈安息；但也有人質疑，亡魂已沉睡70年，沒有必要再干擾祂們。

1949年10月25日凌晨共軍在古寧頭一帶登陸，與國軍激戰3天3夜，4000多名共軍與2000多名國軍魂斷古寧頭。由於戰況太激烈，屍體來不及掩埋，今年重返金門的老兵謝國寶說，有好幾千具屍體曝露在海邊。而綜合其他參戰老兵口述，觀音亭、林厝、北山一帶的池塘、古井、糞坑全被屍首填滿。

不少老百姓被動員協助掩埋屍體，安岐居民周麗紅曾聽高齡90歲的父親說，那時分不清國軍共軍，也不在乎怕不怕了，就是一直抬屍體埋葬。

除了軍方和佛教界會在戰役紀念日舉辦法會，超渡陣亡將士亡魂，每年農曆7月8日，古寧村民也會祭拜陣亡的國共兩軍官兵，祈求境內平安。小小的村落裡更是隨處可見將軍廟，不分國共一併祭拜，在在顯示村民敬畏的心。

民政處副處長許慧婷引用金門前司令官胡璉著作「金門憶舊」說，民國42年軍方就已完成包括古寧頭戰役在內新墳舊塚的遷葬移靈，在太武公墓蓋了3座千人塚。現今土地裡即便殘留遺骸，應該只是少數；就算完成撿骨，還必須符合殯葬法規，靈骨塔的安放地點也要考量村民感受。

縣府官員提到實務上的困難說，「找怪手挖1公尺、2公尺還是8公尺？地主同不同意？」金門地質淺薄，骸骨應早已挖掘完畢。官員說，何況陣亡軍人已沉睡了70年，「這樣的干擾，對祂們公平嗎？」

金門戰役陣亡將士安奉協會理事長楊松發自稱「喝國民黨奶水、吃共產黨砲彈長大」，他說，雖然兒時生活不好過，但古寧頭戰役保住了台灣，現在大家日子過得這麼好，「我們有沒有跟『祂們』說聲謝謝呢？」

楊松發成立協會的初衷，就是尋找兩岸戰士骸骨，讓祂們的靈魂得以安息。3年來，協會累積民眾的小額捐款新台幣150萬元，將做為撿骨成本；另需300萬元購買土地，放置骨灰罈。

楊松發早已購置4個貨櫃和40個骨灰罈，但苦於缺少資金，「撿骨」行動遲遲未能展開。他說:「撿了，沒地方放，怎麼辦？」撿骨只是要發出不一樣的聲音。

金門屍體國軍

相關新聞

新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」　

2019-11-02 12:27

暌違40年！中油「油人影展」重出江湖高雄文化中心展出

2019-11-02 11:52

紓決澎湖馬公市區停車窘況 南海立體停車場BOT開工動土

2019-11-02 18:50

2019高雄市眷村文化節開鑼 千人包春捲熱鬧滾滾

2019-11-02 18:23

2109六堆秋收祭起跑 客家文化之美盡在其中

2019-11-02 17:59

賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28

高雄新堀江商圈遭疑更名 經發局：誤解商圈範圍

2019-11-02 12:18

如何找出毒癮人口？ 高市研議科技技術找人

2019-11-02 11:12

永續城鄉&綠能校園計畫博展覽會駁二登場 免費參觀

2019-11-02 09:20

最近的電影院在百里之外 恆春辦露天電影院稍解癮

2019-11-02 07:21

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

校園防毒 高市議員提盲測普查

2019-11-01 23:15

盲測普查 找得出數據 找不到人

2019-11-01 23:12

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

野蓮人力荒 業者冒險雇非法移工

2019-11-01 23:09

退休師聘任 高市擬取消年齡限制

2019-11-01 23:06

廢料再利用 可可莢殼變文創餐墊

2019-11-01 22:59

大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

6旬婦勇闖天堂路 獲旅展免費東京機票

2019-11-01 17:59

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

極端氣候防災情 屏東「智慧水管理」提早3小時示警

2019-11-01 13:53

職場傳多元性別歧視 餐廳錄取女服務生「她」竟是「他

2019-11-01 13:52

助青年創業！屏縣府勞工處更名「勞動暨青年發展處」

2019-11-01 13:48

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」　

2019-11-02 12:27

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

基隆河自行車道前瞻5億沒法用 林右昌：1.5億自籌太難

2019-11-02 09:46

台北溫泉季開幕壯觀 撞神轎驚呼連連

2019-11-01 23:32

大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02

石虎路殺 苗140、台13甲設區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 11:22

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

老書店又回來了 良昌冊店回嘉義市火車站商圈重新營業

2019-11-02 09:54

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

百年歷史北港牛墟9日重新開張 邀粉絲回娘家逛市集

2019-11-02 07:20

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

李永萍辦政見說明會 提改善汐止交通三箭解決交通困境

2019-11-01 22:10

鼻頭角廢軍營變聽濤營 5日起限時開放

2019-11-01 23:27

主持海尾寮橋完工啟用 蔡英文：治水不能等

2019-11-02 11:03

影／台東獨居老翁餓3天昏倒！嚇死居家服務員

2019-11-02 17:07

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26

「名人書房開箱」劉克襄、李長青、沙永玲書房長這樣

2019-11-02 11:27

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08

首屆宜蘭鴨肉麵比賽得獎揭曉 熊咖哩勇奪「鴨料理王」

2019-11-02 17:40

如何找出毒癮人口？ 高市研議科技技術找人

2019-11-02 11:12

台中多元計程車上路 採全預約載客

2019-11-01 23:38

台東在地食材廚藝大賽 GAYA酒店廚師奪社會組首獎

2019-11-02 17:30

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

綠黃葉色如調色盤 彰化大埔截水溝秋色怡人

2019-11-02 12:36

面對身體殘缺他抱持「我絕對做得到」她用歌聲感動人心

2019-11-01 21:26

市府整併…會勘「放議員鴿子」 林右昌致歉：會改進

2019-11-02 00:04

最近的電影院在百里之外 恆春辦露天電影院稍解癮

2019-11-02 07:21

資優女與外婆遭輾斃今告別式 沈智慧：修法遏憾事發生

2019-11-02 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top