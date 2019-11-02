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紓解馬公停車 立體停車場BOT案動土

2019-11-02 17:23中央社 澎湖縣2日電

澎湖馬公停車位嚴重不足，位於南海碼頭附近的南海立體停車場今天舉行動土典禮。這項BOT案預計將於民國111年完工，未來不僅舒解馬公市區停車問題，並帶動週邊觀光發展。

澎湖縣長賴峰偉今天出席動土，他表示，馬公市區道路狹窄，各式車輛近11萬輛，但地下停車場、路外、路邊停車位才2100個，停車空間明顯不足。期許南海立體停車場完工後，滿足市區停車需求，結合美食、零售及休閒娛樂百貨商場，提供高品質公共設施服務，創造在地就業機會，促進觀光產業加值升級。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲表示，南海碼頭是澎湖休閒娛樂集中地，有旅客服務中心、飯店、電影院及海鮮街，南海立體停車場將提供更便利停車環境，解決南海碼頭停車問題。

南海立體停車場興建總經費約新台幣5.4億元，為地上4層鋼筋混凝土建築物，建築設計導入代表澎湖的「天人菊」為主體表象，將天人菊的豐富色彩融入設計，並加入燕鷗、文石、玄武岩及雙心石滬特色意象，設置400席小客車停車位及150個機車位，預估民國111年完工啟用。

今天動土典禮由嘉陽資產管理股份有限公司董事長海中天主持，賴峰偉、劉陳昭玲、副議長陳雙全、行政院政務委員張景森、交通部觀光局長周永暉、澎湖國家風景管理處長許宗民、馬公市長葉竹林共同持鏟破土，並在金鏟簽名合影留念。

南海立體停車場及複合式商城，位於馬公第三漁港南海遊客服務中心南側地段，緊臨澎澄大飯店、喜來登酒店，國內知名的商家新東陽、日本知名休閒服飾等商家都將進駐，讓澎湖成為另一個台北信義區的旅遊與消費購物新中心。

這項BOT案由澎湖縣政府與嘉陽資產管理股份有限公司在107年10月26日簽訂「澎湖縣南海立體停車場興建、營運暨移轉案合約」，歷經一年多來完成多目標審查、基礎設計審查、都市設計審議、建築執照審查。目標打造一座全新的多目標使用立體停車場，並結合百貨零售、餐飲、娛樂及文創市集等社區型商城。

南海澎湖停車場

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