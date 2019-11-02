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向「隱藏版爸媽」致謝意 家扶社工：最美麗的風景

2019-11-02 16:19聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

家扶中心推動認養經濟弱勢家庭孩子，隱身幕後、默默獻出愛心的認養人，書信是平日和認養童聯繫、分享心情的橋梁，屏東家扶中心每年安排一次有「溫度」的相見歡活動，上百名認養人和認養童、家屬今天在大路觀主題樂園喜相逢，藉由趣味遊戲拉近距離、關心近況，認養童大方或靦腆地向心中的「隱藏版爸媽」致上謝意，社工形容是「最美麗的風景！」。

屏東家扶中心主任傅敏峰說，雖然每位受助孩子會寫信和認養人聯繫，分享自己的生活點滴，但透過信件維繫，認養人仍會掛念，讓認養人實際見到認養的孩子，當面給予溫暖關心或看看孩子長高多久、身體是否健康，才能讓認養人放下心中擔憂；受助兒也常向社工員提起，希望可以當面向他們說聲謝謝，以表達心中的感激，相見歡不僅藉由互動與認識，讓彼此有更多交流，這股愛與善的傳遞交流，也是鼓舞受幫助的孩童的無形力量。

今天的相見歡活動，除了年年參加的熟面孔，也有不少首次參與的認養新鮮人，他們知道認養孩子的家庭經濟狀況不好，有人今天特地帶來糕點、新鞋、文具等當「見面禮」；67歲的吳爺爺，已是第10年參加認養相見歡活動，他認養5個孩子，2個已完成學業投入職場；也有多位過去曾是家扶幫助長大的孩子，步入社會有經濟能力後轉當認養人，「就像無盡頭的愛的接力賽」。

「愛的力量可以傳遞！」家住屏東縣里港鄉、鐵路警察退休的楊仲庭，14年前聽到同事分享自己是受家扶扶助長大的孩子，考上警察後也成為認養人，他深受感動，不僅跟著加入認養人行列，還邀多名友人一同響應，不讓孩子因家中經濟因素失去向上動力；楊認養的「小如」已念國二，從小父母離異，從未感受過父愛，她說，楊爸爸長期默默關心和付出，不求回報，是她心中永遠的「隱藏版父親」，不會讓楊爸爸失望的。

屏東家扶中心每年安排一次有「溫度」的相見歡活動，上百名認養人和認養童、家屬今天在...
屏東家扶中心每年安排一次有「溫度」的相見歡活動，上百名認養人和認養童、家屬今天在大路觀主題樂園喜相逢，藉由趣味遊戲拉近距離、關心近況。圖／屏東家扶提供
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家住屏東縣里港鄉、鐵路警察退休的楊仲庭和認養的「小如」相見歡，也是她心中永遠的「...
家住屏東縣里港鄉、鐵路警察退休的楊仲庭和認養的「小如」相見歡，也是她心中永遠的「隱藏版父親」。圖／屏東家扶提供
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