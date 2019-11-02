向「隱藏版爸媽」致謝意 家扶社工：最美麗的風景

2019-11-02 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



家扶中心推動認養經濟弱勢家庭孩子，隱身幕後、默默獻出愛心的認養人，書信是平日和認養童聯繫、分享心情的橋梁，屏東家扶中心每年安排一次有「溫度」的相見歡活動，上百名認養人和認養童、家屬今天在大路觀主題樂園喜相逢，藉由趣味遊戲拉近距離、關心近況，認養童大方或靦腆地向心中的「隱藏版爸媽」致上謝意，社工形容是「最美麗的風景！」。

屏東家扶中心主任傅敏峰說，雖然每位受助孩子會寫信和認養人聯繫，分享自己的生活點滴，但透過信件維繫，認養人仍會掛念，讓認養人實際見到認養的孩子，當面給予溫暖關心或看看孩子長高多久、身體是否健康，才能讓認養人放下心中擔憂；受助兒也常向社工員提起，希望可以當面向他們說聲謝謝，以表達心中的感激，相見歡不僅藉由互動與認識，讓彼此有更多交流，這股愛與善的傳遞交流，也是鼓舞受幫助的孩童的無形力量。

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今天的相見歡活動，除了年年參加的熟面孔，也有不少首次參與的認養新鮮人，他們知道認養孩子的家庭經濟狀況不好，有人今天特地帶來糕點、新鞋、文具等當「見面禮」；67歲的吳爺爺，已是第10年參加認養相見歡活動，他認養5個孩子，2個已完成學業投入職場；也有多位過去曾是家扶幫助長大的孩子，步入社會有經濟能力後轉當認養人，「就像無盡頭的愛的接力賽」。